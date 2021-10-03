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Mahalleli kadınlar kış hazırlığı yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Mahalleli kadınlar kış hazırlığı yapıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan kadınlar kış hazırlıklarına başladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan kadınlar kış hazırlıklarına başladı. Ak Parti Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt da yufka açarak mahalleliye katkı sağladı.

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Av. Saffet Bozkurt, ilçeye bağlı Kışla Mahallesinde kış hazırlığı yaparak yufka açan mahalle sakinlerini ziyaret etti. Bir süre kadınlarla sohbet eden Bozkurt, daha sonra sacta yufka pişirdi.

Mahalle sakinlerinden emeklisi İsmet Koç, başkan Bozkurt'a ziyaretleri için teşekkür ederek, kış hazırlıklarının başladığını söyledi. Yumurta ve çilek üretimi konusunda yıllardır öncü olmaya çalışan ve gençlere tavsiyede bulunan Koç, kış hazırlıklarının başladığını söyledi. Koç açıklamasında, "Yaklaşan kış mevsimi öncesi konservelerimiz, köz patlıcanlar, tarhanamız, erişte ve yufkalarımız kadınlar tarafından hazırlanıyor. Turşu, pekmezler, elma sirkesi, cevizli sucuk, erik pestili de hazırlanıyor. Burada yöresel ürünleri kendimiz yetiştiriyoruz. Soframızda dışarıdan ürün bulunmuyor. İnşallah önümüzdeki kışı hastalıksız, sağlıkla geçirmek nasip olur. Bugün bizleri ziyaret ederek, sohbetimize katılan İlçe Başkanımıza teşekkür ediyorum." Dedi. - ZONGULDAK

Mahalleli kadınlar kış hazırlığı yapıyor

Mahalleli kadınlar kış hazırlığı yapıyor

Mahalleli kadınlar kış hazırlığı yapıyor

Mahalleli kadınlar kış hazırlığı yapıyor

Mahalleli kadınlar kış hazırlığı yapıyor

Mahalleli kadınlar kış hazırlığı yapıyor

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