Mahallelerde genel temizlik çalışmaları devam ediyor

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler belirlenen programlar dahilinde tüm mahallelerde geniş kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Erzincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler belirlenen programlar dahilinde tüm mahallelerde geniş kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çevreye gelişigüzel atılan evsel atıkları toplayan ekipler, bir yandan da kaldırımlarda çıkan otların temizliğini yapıyorlar. Mıntıka temizliği yapılan cadde ve sokaklarda son olarak vakumlu süpürge araçları temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda Mengüceli Mahallesinde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri geniş kapsamlı temizlik çalışmalarını devam ettirirken, Cumhuriyet Mahallesi, Yoğurtlu Mahallesi, Çakırman Mahallesinde de vakumlu araç ile temizleme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Habermetre