Mahalle muhtarları ve vatandaşlar kan verdi Türk Kızılay Derneği Zonguldak Şube Başkanlığı'nın öncülüğünde 19 mahalle muhtarlarının katılımıyla geniş kapsamlı kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İsmet Paşa Parkı'nda düzenlenen kampanyanın açılışına; Zonguldak Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Kızılay Kan Merkezi Müdürü Mehmet Günaydın, Muhtarlar, Kızılay Kan Merkezi çalışanları ve vatandaşlar katıldı.

Kızılay Derneği Şube Başkanı Aydın Ergenç, pandemi döneminde kan bağışının azaldığını belirterek "Koronavirüs sürecinde kan bağışlarımız azaldı. Aslında koronavirüsün kan vermeye engeli yok.Muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum, bu kampanya düzenlediklerini için. her muhtarımız gelirken yanında da mahallelerinden 3 kişi 4 kişi getiriyorlar. Bugün inşallah çok güzel bir kan bağışı olacağımızı ümit ediyoruz. biliyorsunuz bir pandemi döneminden sonra iki geniş katılımlı bir kan bağış kampanyası düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın koronavirüs nedeniyle kan vermeye gelmekten itina ettiklerini görüyoruz. Koronavirüsün kan verme ile bir alakası yok. Tüm vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum. Buradan biliyorsunuz kan acil değil bir ihtiyaçtır tüm muhtarlarımıza oradan teşekkür ediyorum. Sayın belediye başkanımız her zaman her daim yanınızda bizde hiçbir zaman yalnız bırakmıyor devamlı destek veriyor. Özellikle huzurlarınızda Sayın başkanıma teşekkür ederim" dedi.

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ise "Muhtarlarımızın da desteği ile beraber kan bağışı etkinliği düzenledik. İnsan böyle görünce insan duygulanıyor, uzun yıllar bir fiil Kızılay'da bu işlerle uğraştım. Zonguldak'ın her yerinde her ilçesinde her beldesinde bazen köyünde gece gündüz demeden Ramazan ayında olsun bayramda olsun sürekli gönüllü kan bağışı için gayret göstermiş biri olarak arkadaşlarımızın bu işi daha da artırarak üstüne koyarak devam ettirmesi beni tabii ziyadesiyle mutlu ediyor" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA