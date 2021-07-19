Mahalle Muhtarı çocuklara bayramlık top ve dondurma dağıttı
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Mahalle Muhtarı çocuklara bayramlık top ve dondurma dağıttı

Mahalle Muhtarı çocuklara bayramlık top ve dondurma dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkan, traktör römorkunun üzerinden çocuklara bayramlık top ve dondurma dağıttıİlçede Ramazan ve Kurban Bayramı arifesinde mahallelerde vatandaşlar tarafından çocuklara şeker ve çikolata dağıtma geleneğinin yıllardan beri...

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkan, traktör römorkunun üzerinden çocuklara bayramlık top ve dondurma dağıttı

İlçede Ramazan ve Kurban Bayramı arifesinde mahallelerde vatandaşlar tarafından çocuklara şeker ve çikolata dağıtma geleneğinin yıllardan beri sürdüğüne dikkat çeken Şehitler Mahallesi Muhtarı Mehmet Özkan, "İlçemizde her bayram arifesinde vatandaşlar tarafından adak olarak çocuklara şeker, çikolata ve kek dağıtılır. Bende bu Kurban Bayramı arifesinde pandemiden bunalan çocuklarımıza oynamaları için 200 top ve 200 dondurma dağıttım. Onları mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Şimdiden halkımıza hayırlı ve sağlıklı bayramlar diliyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA

Mahalle Muhtarı çocuklara bayramlık top ve dondurma dağıttı
Mahalle Muhtarı çocuklara bayramlık top ve dondurma dağıttı
Mahalle Muhtarı çocuklara bayramlık top ve dondurma dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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