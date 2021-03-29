Mahalle Meclisi Toplantıları'nın ilki gerçekleştirildi

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle Meclisi Toplantıları'nın ilki gerçekleştirildi.

Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Mahalle Meclisi Toplantıları'nın ilki gerçekleştirildi.

Mahallelerin kentsel sorunlarını tespit etmek ve bölge halkının talep ve isteklerine en uygun çözüm yollarını üretmek amacıyla Sivas Belediyesi tarafından Mahalle Meclisi Toplantıları uygulaması başlatıldı. Ortak akıl ve istişare anlayışıyla Belediye Başkanı Hilmi Bilgin öncülüğünde düzenlenecek toplantıların ilki; Diriliş, Mimar Sinan, Kümbet, Emek, Tuzlugöl ve Selçuklu Mahallelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına riayet edilerek düzenlenen toplantıda; Başkan Bilgin'in yanı sıra Başkan Yardımcıları Levent Olgun, Ahmet Duman, Necmettin Yılmaz, Bekir Sıtkı Eminoğlu, Kayhan Işık, Özbelsan Genel Müdürü Ahmet Kuzu ve ilgili birim müdürleri de hazır bulundu.

Ortak ihtiyaçların belirlenmesi, karar süreçlerine halkın katılım sağlaması ve dolaylı olarak yaşam kalitesinin geliştirilmesi amaçlanan toplantıya; cami imamları, cami dernek başkanları, muhtarlar, azalar, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, AK Parti mahalle başkanları ve site yöneticileri gibi geniş bir yelpazeden katılımcı iştirak etti.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Katılımcı belediyecilik anlayışıyla, ortak akıl ve istişareyle 'Bismillah' diyerek başladığımız görevimizi demokratik bir ortamda yönetmek, birlikte yaşadığımız, havasını soluduğumuz memleketimize daha iyi hizmet verebilmek, sorun ve sıkıntıları birlikte çözebilmek, şeffaf belediyecilik ilkesiyle sizlerle beraber sultan şehrimize katma değer katan projelere imza atabilmek için sık sık siz hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Şehrimizin dinamiklerini harekete geçirmek için mahalle bazlı çalışmalarımızda Mahalle Meclisi toplantısını da önemsiyoruz " dedi.

Başkan Bilgin, 66 mahalle ile toplantıların gerçekleştirileceğini belirterek "İlkini gerçekleştirdiğimiz bu toplantıyı 66 mahallemizle de gerçekleştirerek doğru zamanda doğru yerde olmayı doğru çalışmalara imza atarak şehrimizin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap vermeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla bugün sizlerle bir araya geldik. Birbirine yakın ve bağlı mahallelerimizle ortak sorunlarını konuşabilmek ve çözüm üretebilmek adına Diriliş, Mimar Sinan, Kümbet, Emek, Tuzlugöl ve Selçuklu Mahallelerimizde yaşayan din görevlilerimiz, mahalle başkanlarımız, okul aile birliği başkanları, okul müdürlerimiz, site yöneticilerimiz, muhtarlar ve azalarımızla ortak payda da buluşabilmek için bir aradayız. Belediye Başkan Yardımcılarımız, Özbelsan Genel Müdürümüz ve tüm birim müdürlerimizle birlikte sizlerle istişarelerde bulunmak sizleri dinlemek için buradayız" ifadelerine yer verdi.

Başkan Bilgin, "İki yıllık görev süresi boyunca Sivas'ta farklı kesimlerle bir araya gelmeye özen gösterdik. Muhtarlarımızla, esnaflarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, eğitim camiamızla ve öğrencilerimizle, din görevlilerimizle, akademisyenlerimizle, kadınlarımızla, çocuklarımızla "Şehrimize dair; hayalim var, görüşüm var, eleştirim var, fikrim var." diyen her kesimle bir araya gelerek, ortak akıl ve istişareyi esas alarak fikir telakkisinde bulunduk. Günümüzün yönetim anlayışında en önemli husus hizmet ettiğiniz kesimi, yönetime dahil edebilmek, katılımcılığı sağlayabilmek ve hesap verilebilirlik. Biz de mahalle meclisinde bunu amaçlıyoruz. Sizden aldığımız yetkiyle bu şehre hizmet ediyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaları en iyi şekilde en doğru ve önceliğini tespit ederek hizmet etmek temel misyonumuzdur. Bu misyon çerçevesinde söz sizin, bugün bizler sizleri dinleyerek varsa görüş ve talepleriniz onları not alacağız varsa eksikliğimiz gidermek için daha çok çalışacağız. Görevimiz yaptığımız hizmetlerle sizlerin hayatını kolaylaştırmak, kalıcı çözümler ortaya koymak. Bir şeyi yapmak kadar yapmamakta bazen doğru bir adım olabilir. Biz yapmamız veya yapmamamız gerekenlere bu toplantıda sizlerle birlikte karar vereceğiz" ifadesini kullandı.

Program, katılımcıların sırasıyla söz alarak fikir ve düşüncelerini dile getirmeleriyle sona erdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı