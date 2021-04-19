Sivas Belediye Başkanı Bilgin, mahalle gezilerini sürdürüyor

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Bizim Makamımız Mahallelerimiz" sloganıyla başlattığı mahalle gezilerine Yahyabey Mahallesi ile devam etti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Bizim Makamımız Mahallelerimiz" sloganıyla başlattığı mahalle gezilerine Yahyabey Mahallesi ile devam etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde toplu organizasyonlar yerine bireysel görüşmelere ağırlık veriliyor.

Bu çerçevede Bilgin, mahalleleri ziyaret ederek halkın istek ve taleplerini yerinde dinliyor.

Mahalle gezi programları kapsamında ilk olarak Bahtiyarbostan Mahallesi'ni ziyaret eden Bilgin'in bir sonraki durağı Yahyabey Mahallesi oldu.

Burada esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Bilgin'e, Başkan Yardımcısı Levent Olgun ve Yahyabey Mahallesi Muhtarı Muhittin Admış eşlik etti.

Bilgin, kentteki 65 mahalleyi tek tek ziyaret ederek mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini yerinde dinleyeceklerini belirterek, "Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki hemşerilerimiz ve esnafımız, belediye olarak yaptıklarımızdan gayet memnun. Hemşerilerimize çalışmalara verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da hep birlikte Sivas için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde