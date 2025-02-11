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Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik

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Ünlü sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, Yemekteyiz programında Bolu Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybeden arkadaşları olan Bodurluoğlu ailesini anarken, ihmallerin ardından gelen ölümler nedeniyle sorumluların istifa etmesini talep etti. Topal, 'Ölüm herkesin sonu ancak böyle ihmallerin ardından gelen ölümler hepimizin canını daha fazla yakıyor' dedi.

Ünlü sunucu ve oyuncu Zuhal Topal, Yemekteyiz programının son bölümünde Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın nedeniyle dostlarını kaybettiğini açıkladı. Topal, gözyaşları içinde "İhmallere göz yuman sorumluların istifa etmesini istiyorum" dedi.

Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının sunucusu Zuhal Topal, programın bitiminde Kartalkaya'daki yangında hayatını kaybedenler arasında dostları ve onların çocuklarının da olduğunu söyledi.

Topal, yakın arkadaşları olan Bodurluoğlu ailesinin 3 ferdinin yangında hayatını kaybettiğini söylerken gözyaşlarına hakim olamadı.

Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik

Topal, açıklamasında şunları söyledi:

"Dostlarımı ve çocuklarını kaybettik. Boduroğlu ailesinin hayatta kalan tek ferdi sevgili Tunç'a da sabırlar diliyorum. Konuşamıyorum, tabi ki çok canım yanıyor, tabi ki isterdim ki acımı yaşayayım ama işimi yapmak zorundayım. Türk halkına başsağlığı diliyorum. Ölüm herkesin sonu ancak böyle ihmallerin ardından gelen ölümler hepimizin canını daha fazla yakıyor. Bu yangındaki ihmallere göz yuman sorumluluklarını yerine getirmeyenlerin istifa etmesini istiyorum"

Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik

Zuhal Topal gözyaşları içinde isyan etti: Yangında dostlarımı ve çocuklarını kaybettik
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli:

Yangın olayı 1 hafta konuşuldu şimdilerde hayat normale döndü... Otel sahibini arayan soran olmaz. Adam 3. yeni inşaatının başına geçmiştir bile...

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