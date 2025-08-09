Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı

Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı
Haber Videosu

Sihirli Annem ve Geniş Aile dizilerindeki rolleriyle tanınan Zuhal Topal, eşi Korhan Saygıner'in doğum gününü Bodrum'da kutladı. Gece yarısı mayosunu giyip denize giren ünlü sunucu, keyifli anların ardından pasta keserek romantik dakikalarını takipçileriyle paylaştı.

Bir dönem Sihirli Annem dizisindeki "Suzan" karakteriyle hafızalara kazınan ve ardından Geniş Aile dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Zuhal Topal, son olarak Yemekteyiz programıyla ekranlarda yer almıştı. Programın sona ermesinin ardından eşi Korhan Saygıner ve kızıyla Bodrum'a giden Topal, tatilin keyfini çıkarıyor.

Zuhal Topal gece yarısı denizde eşinin doğum gününü kutladı

Sosyal medya hesabından sık sık tatil karelerini paylaşan ünlü sunucu, 2008 yılında nikâh masasına oturduğu Korhan Saygıner'in doğum gününü de Bodrum'da kutladı. Gece yarısı mayosunu giyerek eşiyle birlikte denize giren Topal, keyifli anların ardından doğum günü pastasını kesti. Romantik anlarını da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

Topal'ın paylaşımları kısa sürede büyük beğeni toplarken, hayranları hem çifte mutlu yıllar diledi hem de tatil pozlarına övgü yağdırdı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Trump ve Putin'in 'toprak takası' planı çöktü! Zelenskiy'den sert tepki

Trump ve Putin'in planı başlamadan çöktü! Zelenskiy'den sert tepki
Çanakkale'de orman yangını sürüyor! 5 köy boşaltıldı, çok sayıda ev alevlere teslim oldu

Saatlerdir yanıyor! 5 köy boşaltıldı, evler alevlere teslim oldu
Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: Bir ilimize özel uyarı var

Türkiye bu tarihlerde kavrulacak: Bir ilimize özel uyarı var
Tarihi anlaşmanın ardından Aliyev'den ilk açıklama

Tarihi anlaşmanın ardından Aliyev'den ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı

Tarihi rekor haberi Erdoğan'dan geldi: İlk kez 1 trilyon doları aştık
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHİLMİ KANBER:

BOL PARALI İŞTE ÇALIŞMAK İSTEDIĞI BELLİ DİZİLER FİLMLER REKLAMLAR VB.YAPTIĞI İŞTEN SIKILDIĞI BELLI

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasıyla birlikte bastığı kadını saçından sürükledi

Kocasını bir kadınla bastı! Sonrası kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.