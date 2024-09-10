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Ogün Mert Kurt'un 'Tatil' Filmi, Uluslararası Festivalde Yarışacak

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Filyos'ta çekilen Ogün Mert Kurt'un yeni kısa filmi 'Tatil', Birleşik Krallık'taki 'First-Time Filmmaker Sessions' film festivaline davet edildi. Film, yerel oyuncularla çekildi ve izleyicilerden olumlu tepkiler aldı. Kurt, sosyal medya üzerinden katılacağı festivalle ilgili duyuruda bulundu.

Filyos'ta uzun süredir kısa film ve senaryo çalışmalarıyla tanınan yönetmen ve senarist Ogün Mert Kurt, yeni filmi "Tatil"ile uluslararası alanda önemli bir başarıya imza attı. Kendi yazdığı ve yönettiği bu kısa film, Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilecek olan "First-Time Filmmaker Sessions" adlı film festivaline davet edildi.

Kurt'un son filmi "Tatil" Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde çekildi. Filmde Nuhbay Korkmaz, Fahri Bozbaş, Hilal Bayoğlu, Mustafa Kemal gibi oyuncular başrolü paylaşırken, Ramazan Kabuk, Özdemir Kurt ve Bingül Gülşen Öz gibi isimler de yardımcı rollerde yer aldı. Filmin fragmanı geçtiğimiz aylarda gösterime girmiş ve izleyicilerden olumlu tepkiler almıştı. Kurt'a film festivali organizatörü olan şirket tarafından Birleşik Krallık'taki festivale katılması için davet maili iletildi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kurt, "Kısa filmimiz Birleşik Krallık'taki First-Time Filmmaker Sessions Film Festivali'nin resmi seçkisine davet edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Film, İngiltere'de yapılacak olan festivalde Filyos'un adını duyuracak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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