Zeynep Bastık, 3 günlük milli yas kararına isyan etti: Anlayamıyorum

Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesine ünlü şarkıcı Zeynep Bastık tepki gösterdi. Sektörde binlerce insanın evine ekmek götürmek zorunda olduğunu ifade eden Bastık, "Bir karar alınacaksa buna saygı duyuyoruz. Sadece neden acıyı paylaşmak demek binlerce insanın işlerinin durdurulması mesleğini icra edememesi demek, bunu anlamak istiyorum, anlayamıyorum" dedi.

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Gazze'de hayatını kaybeden Filistinliler için Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesinetepki gösterdi. Sektörde binlerce insanın evine ekmek götürmek zorunda olduğunu ifade eden Bastık, "Tıpkı diğer sektördeki insanlar gibi bizim de sorumluluklarımı, ailemiz, sürdürmek zorunda olduğumuz bir yaşantımız var. Bir karar alınacaksa buna saygı duyuyoruz. Sadece neden acıyı paylaşmak demek binlerce insanın işlerinin durdurulması mesleğini icra edememesi demek, bunu anlamak istiyorum, anlayamıyorum" ifadelerini kullandı.

3 GÜNLÜK MİLLİ YAS

İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edildi. Yas ilanının ardından birçok kültür sanat etkinliği iptal edildi.

ZEYNEP BASTIK'TAN TEPKİ

Yaşananlardan dolayı son derece üzgün olduğunu belirten Zeynep Bastık, ilk yapılanın sanat aktivitelerinin iptal edilmesi olmasına tepki gösterdi.

"İLK YAPILACAK ŞEY KONSERLERİN İPTALİ Mİ OLMALI?"

Bastık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Hepimiz yaşanan savaştan, yiten canlardan son derece üzgünüz, korkunç görüntülerin etkisindeyiz. Ve fakat bizim de herkes gibi bir mesleğimiz, sürdürmek zorunda olduğumuz bir işimiz var. Bir acıyı paylaşırken beklenen ilk ve tek şey, konserlerin, tiyatro oyunlarının tüm sanat aktivitelerinin, yani insanların aylarca maddi manevi emekler verdiği işlerinin iptal edilmesi mi olmalı?

"BİNLERCE İNSANIN EVİNE EKMEK GÖTÜRDÜĞÜ BİR SEKTÖRÜZ"

Kocaman bir sektörüz. Binlerce insanın evine ekmek götürdüğü, ciddiyetle yürütülen, nice zorluklara rağmen varlık göstermeye çalışan sanatçılar ve emekçilerle dolu büyük bir sektörüz. Tıpkı diğer sektördeki insanlar gibi bizim de sorumluluklarımı, ailemiz, sürdürmek zorunda olduğumuz bir yaşantımız var. Bir karar alınacaksa buna saygı duyuyoruz.

"ANLAYAMIYORUM"

Zaten gayriresmi şekilde günlerdir yastayız. Sadece neden acıyı paylaşmak demek binlerce insanın işlerinin durdurulması mesleğini icra edememesi demek, bunu anlamak istiyorum, anlayamıyorum."