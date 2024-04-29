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Zeynep Bastık'ın doğum gününde sahne almıştı! İşte Kobra Murat'ın aldığı para

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Altına yaptığı yatırımlarla sık sık adından söz ettiren Kobra Murat, geçtiğimiz aylarda doğum gününde sahne aldığı Zeynep Bastık'tan 80 bin TL kazandığını söyledi.

Gösterişli hayatı ve altına yaptığı yatırımlarla sık sık adından söz ettiren Kobra Murat, geçtiğimiz aylarda başarılı şarkıcı Zeynep Bastık'ın doğum gününde sahneye çıktı. Bastık'ın partisinden çok para kazandığını söyleyen Murat, "Bu parti bana iş kapısı açtı" dedi.

"BU PARTİ BANA İŞ KAPISI AÇTI"

TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programına konuk olan Kobra Murat, Zeynep Bastık'ın iş teklifinden önce hiç tanımadığından bahsederek şunları söyledi: "Partide olan herkes pırlanta gibiydi. Ben normalin iki katı, üç katı para istedim. Bulgaristan'dan geldim aşırı yorgundum. Parti için bana 80 bin lira para verdiler. Ben partinin başından sonuna kadar şarkı söyleyip dans ettim. Ben işlere genelde 20 bin- 30 bin- 40 bin liraya gidiyorum. Bu parti bana iş kapısı açtı. Bunu gören sosyete aynısını istiyor. 'Zeynep Bastık gibi benim yeğenimin de doğum gününü kutlar mısın' diyorlar" dedi.

Zeynep Bastık'ın doğum gününde sahne almıştı! '2 katı teklif ettim' Kobra Murat aldığı parayı söyledi

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Magazin

Zeynep Bastık Kobra Murat 3.Sayfa Magazin Haberler

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Yorumlar (6)

mardinli yiğit:

topluma hiç bir faydası yok ama asgari ücretli birinin 5 aylık maaşını 1 saatte kazanıyor.. ilginç..

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2
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Abdullah KARAMAN:

topluma hiç faydaları yok ama zararları çok.

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GÖKHAN UZUNALİ :

oynuyo ya

yanıt6
yanıt0
Kurt Öztürk:

Adam Tofas icindeyken videoya cekilip yine populer yapildi. O da iyi degelendirdi. Simdi her yerde sahne aliyor. Paraya para demiyor. Helal olsun.

2
4
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Export 86:

Bu tarz kazanılan para helal olmaz

yanıt0
yanıt1
Halo Dayı:

bu yorumu boş bırakayım

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0
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