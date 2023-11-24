Zerrin Özer, sağlık sorunları nedeniyle Darülaceze'de tedavi görmeye başladı

Geçtiğimiz sene müziği bırakan ve kariyerine devam eden Zerrin Özer'in sağlık sorunlarıyla gündeme geldiği ve Darülaceze'de tedavi gördüğü iddia edildi. Özer, tedavi altında olduğunu doğrulayarak düşkün durumda olmadığını belirtti.

Geçtiğimiz sene haziran ayında müziği bırakan ve 3 ay sonra "Dayanamıyorum" diyerek kariyerine devam eden Zerrin Özer, sağlık sorunlarıyla gündeme geldi.

Daha önce yaptığı bir açıklamada borderline (kişilik bozukluğu) hastalığıyla mücadele ettiğini duyuran Özer'in rahatsızlıklarından dolayı Darülaceze'de tedavi gördüğü iddia edildi. Tedavi altın alındığını doğrulayan şarkıcı, düşkün durumda olmadığını belirtti.

"DARÜLACEZE, SAĞLIK ÇALIŞANLARIYLA PROFESYONELCE ÇALIŞAN BİR KURUMDUR"

Anksiyetesinin arttığı ve doktorunun tavsiyesi üzerine Darülaceze'de tedavi altına alındığı iddiasının ardından Instagram hesabından açıklama yapan Özer, şu ifadeleri kullandı:

,"Kıymetli sevenlerim ve değerli basın mensupları; maalesef dünden beri çıkan haberleri şaşkınlıkla izlemekteyim. Her şeyden önce Darülaceze Sn. Hamza Cebeci başkanlığında kendisini sürekli yenileyen ve tüm sağlık çalışanları ve destek ekipleriyle son derece profesyonelce çalışan bir kurumdur.

Huzurevi olması haricinde sağlık anlamında destekleyici bir çok birimi bünyesinde barındırmaktadır."

"SAĞLIK PROBLEMLERİMDEN DOLAYI KENDİM İSTEDİM"

Günlük hayatımı hafifte olsa etkileyen bir takım zincir fiziki sağlık problemlerimin tedavisinde özellikle ve kendi isteğimle seçtiğim bu konuda ihtisas sahibi doktorların görev yaptığı kurumun ismini, misyonunu ön yargılı ve yanlış bir şekilde kullanarak tarafımı düşkün ya da düşmüş gibi gösterme çabasını anlamakta güçlük çekiyorum maalesef.

Bu tür amacını aşan konularla gündemi meşgul etmeyelim lütfen. Sevenlerim, canlarım Zerrin'iniz gayet iyi... Hiç merak etmeyin. Sevgilerimle."