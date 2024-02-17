Zeliha Sunal, Atık Malzemelerden Oluşan Koleksiyonuyla Çevre Farkındalığı Yaratıyor

Zeliha Sunal çevre için farkındalık çalışmalarına devam ediyor.

Adana'da ilk kez düzenlenen bu fuarın açılışında ses sanatçısı ve çevre aktivisti Zeliha Sunal'ın tamamen atık malzemelerden oluşan 22 parçalık koleksiyonu büyük beğeni kazandı.

Türkiye'de ilk kez giyilebilir atık malzemelerin değiştirilmeden ham haliyle kullanıldığı koleksiyonda karton, pet kapakları, metal içecek kutuları, metal kapaklar, plastik poşetler, pipetler, süt kutuları, tekstil atıkları, çuvallar, fileler kullanıldı.

Ünlü koreograf Asil Çağıl yönetiminde yapılan defilede Zeliha Çal, Deniz Eser, Seviye İkbal Tulgar, Tuğçe Tekin, Derya Ekşioğlu gibi ünlü 12 manken bu elbiseleri keyifle taşıdı.

Amacı farkındalık yaratmak olan defilede en büyük ilgiyi soğan çuvallarından yapılan elbise ve plastik poşetlerden yapılan gelinlik çekti.

Zeliha Sunal her defilede çevre kirliliğine ve atıkların değerlendirilmesine ilgi çekmek için özel olarak yaptığı klip ve görselleri kullandı.

Sanatçı yaşanan maden kazasının da çevreyi ve iklim krizini olumsuz etkileyeceğini, bu nedenle farkındalık çalışmalarını hızlandıracağını belirtti.