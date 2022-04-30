Zebun... SONUNDA VİZYONA GİRDİ!
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Pandemi nedeniyle gösterimi ertelenen gösterime girdi. iddialı korku filmi 'Zebun' 29 Nisan'da izleyici ile buluştu.
Mesut Erbaş ve Hakan Yusufoğullari'nın senarist ve yönetmenliğini yaptığı korku filmi Zebun, vizyona girdi.
Özdilek Cinemaksimum Sinemalarında yapılan ilk gösterim öncesi yapımcı, yönetmen, oyuncular ve seçkin bir davetli topluluğu bir araya geldi.
Oyuncular
Murat Ercanlı, Sema Şimşek, Afrikalı Ali, Hakan Akgün, Almina Kahraman, Gül Arcan, Selin Yiğit, Murat Ercanlı, Güney Kılınç
Görüntü Yönetmeni
Eren Nayir
Müzik
Murat Tuğsuz
Prodüksiyon
Zer Film
Zebun Film Konusu
Kenan'ın eşi Esma ve kızı ile sakin, mutlu bir hayatı vardır. İşinde de oldukça başarılı olan Kenan, bir iş seyahatinden sonra halüsülasyonlar görmeye başlar.
Başlarda bunu yorgunluğuna verse de; devam ettiğinde arkadaşı Burak'a anlatır.
Burakın yönlendirmesi ile önce bir psikologa, ardından hocaya giden Kenan'ın hayatı eskisi gibi olabilecek midir?