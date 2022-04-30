Zebun... SONUNDA VİZYONA GİRDİ!

Mesut Erbaş ve Hakan Yusufoğullari'nın senarist ve yönetmenliğini yaptığı korku filmi Zebun, vizyona girdi.

Özdilek Cinemaksimum Sinemalarında yapılan ilk gösterim öncesi yapımcı, yönetmen, oyuncular ve seçkin bir davetli topluluğu bir araya geldi.

Oyuncular

Murat Ercanlı, Sema Şimşek, Afrikalı Ali, Hakan Akgün, Almina Kahraman, Gül Arcan, Selin Yiğit, Murat Ercanlı, Güney Kılınç

Görüntü Yönetmeni

Eren Nayir

Müzik

Murat Tuğsuz

Prodüksiyon

Zer Film

Zebun Film Konusu

Kenan'ın eşi Esma ve kızı ile sakin, mutlu bir hayatı vardır. İşinde de oldukça başarılı olan Kenan, bir iş seyahatinden sonra halüsülasyonlar görmeye başlar.

Başlarda bunu yorgunluğuna verse de; devam ettiğinde arkadaşı Burak'a anlatır.

Burakın yönlendirmesi ile önce bir psikologa, ardından hocaya giden Kenan'ın hayatı eskisi gibi olabilecek midir?

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