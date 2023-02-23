Zamlara isyan eden Demet Akalın, kendisini eleştiren takipçisine tepki gösterdi

Oyuncaktan peynire kadar birçok ürüne zam gelmesine isyan eden Demet Akalın, "Sen bile isyan ediyorsan 8 bin 500 TL alan ne yapsın?" diyen takipçisine sinirlendi. Yaptığı yardımlardan bahsederek sitem eden Akalın, "Ben kendim için mi isyan ediyorum oğlum? Koli koli çocuklara oyuncak, ailelere erzak alıyorum" dedi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından yaptığı yardımlarla adından söz ettiren şarkıcı Demet Akalın, peynirden oyuncağa kadar ürünlere gelen zamlara isyan etti. Akalın, kendisini eleştiren bir takipçisine de cevap vermeyi ihmal etmedi.

"İKİ NEFESLENİYOR İNSAN ONU BİLE HARAM EDİYORSUNUZ"

Akalın'ın "Oyuncaktan peynire dün gelen korkunç zamlara acil müdahale edin. Olacak iş değil" paylaşımına yorum yapan bir kullanıcı, "Sen bile isyan ediyorsan 8 bin 500 TL alan ne yapsın?" yorumunu yaptı. Takipçisinin eleştirisine sinirlenen Akalın, "Ben kendim için mi isyan ediyorum oğlum? Hira'nın oyunca yaşı geçti. Koli koli çocuklara oyuncak, ailelere erzak alıyorum. Bunu bile yazdırıyorsunuz adama. Yazık valla yazık! İki nefesleniyor insan onu bile haram ediyorsunuz" dedi.