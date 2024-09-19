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Yusuf Güney, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kadını sahneye çıktığına pişman etti

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Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Bakü'deki konserinde sahneye çıkıp kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kadını sahneden aşağı indirdi.

Son dönemde daha çok astral seyahatleri ile gündeme gelen ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Bakü konserinde kendisiyle fotoğraf çektirmek için sahneye çıkan kadın hayranını reddetti.

Kendisine doğru gelen kadın hayranını el hareketiyle durduran ünlü şarkıcı, "Kenara alayım. Sonra, sonra fotoğrafta çekileceğiz, her şeyi yapacağız bu akşam. Şu hazırlığımızı bir yapalım" diyerek fotoğraf çekilme talebini geri çevirdi.

Yusuf Güney, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen kadını sahneye çıktığına pişman etti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Magazin

Yusuf Güney Yusuf Güney Magazin Yaşam Bakü

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Yorumlar (6)

Perwer:

Ünlü mü? Güleyim bari. Bu haber sitesi de eline mikrofonu alanı ünlü, topu ayağını deydirini de yıldız diye buraya haber konusu yapıyor.

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Sedat DOĞAN:

Fasülye de kendini nimetten sanıyor:)

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ARSLANOĞLU Hakan:

Yusuf Güney düğün salonlarında şarkı söylesin.

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6
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Hakimbey:

Her şeyi de yapacağız derken ??

20
7
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Cafer KILIÇ:

Eline mikrofonu alan hemen ünlü oluyor her taraf ünlü

12
2
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Smgoll Sim:

Ünlü mü? İlk defa duydum ismini

5
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