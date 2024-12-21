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Yusuf Güney'in uzaylı teması tahminleri 'Magazin Bahane' programında yorumlandı

Yusuf Güney'in uzaylı teması tahminleri 'Magazin Bahane' programında yorumlandı
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Sunucu Gökay Kalaycıoğlu ve Gazeteci Hakan Solaker'in gerçekleştirdiği 'Magazin Bahane' programında, Yusuf Güney'in uzaylılar ve dünya dışı yaşamla ilgili açıklamaları ele alındı. Solaker, Güney'in sıra dışı tahminlerinin, 'Simpsonlar gibi geleceği öngören ifadeler' içerdiğini belirtti. Amerika'da çekilen UFO görüntüleri ve astrolog Mahfuz Bayram'ın uzaylı temasıyla ilgili tahminlerinin Güney'in görüşleriyle örtüştüğü ifade edildi.

Haberler.com stüdyosunda Sunucu Gökay Kalaycıoğlu ve Gazeteci Hakan Solaker'in gerçekleştirdiği "Magazin Bahane" programında, Yusuf Güney'in uzaylılar ve dünya dışı yaşamla ilgili açıklamaları ele alındı. Programda, Güney'in iddiaları ve bu tür konulara olan ilgisi detaylı şekilde yorumlandı.

"YUSUF GÜNEY'İN SÖYLEDİKLERİ DÜŞÜNDÜRÜYOR"

Hakan Solaker, Yusuf Güney'in sıra dışı tahminlerinin, "Simpsonlar gibi geleceği öngören ifadeler" içerdiğini belirtti. 2025'te uzaylılarla temasın gerçekleşeceği iddiasını yorumlandı.

Yusuf Güney'in uzaylı teması tahminleri 'Magazin Bahane' programında yorumlandı

UZAYLI KONUSU VE AMERİKA'DAKİ UFO GÖRÜNTÜLERİ

Programda ayrıca, Amerika'da çekilen UFO görüntüleri ve astrolog Mahfuz Bayram'ın açıklamaları da gündeme geldi. Bayram'ın uzaylı temasıyla ilgili tahminlerinin Güney'in görüşleriyle örtüştüğü ifade edildi. Kalaycıoğlu ve Solaker, dünya dışı yaşamın olasılıklarına dair kendi fikirlerini de paylaştı.

Yusuf Güney'in uzaylı teması tahminleri 'Magazin Bahane' programında yorumlandı

2025'TE UZAYLI TEMASI MI GERÇEKLEŞECEK?

Programda Yusuf Güney'in açıklamalarına dair detaylı bir değerlendirme yapılırken, özellikle epifiz bezi, üçüncü göz ve varoluş enerjisi gibi konular üzerinde duruldu. Solaker, bu tür konulara ilgi gösteren isimlerin genellikle eleştirilerle karşılaştığını ancak zamanla bazı öngörülerinin doğru çıkabildiğini ifade etti. Gökay Kalaycıoğlu ise Güney'in Tibet'e giderek spiritüel bir yolculuğa çıkmasını ve bu bağlamda yaptığı iddiaları gündeme taşımasının dikkat çekici olduğunu belirtti. Ayrıca, dünya dışı yaşam ve uzaylılarla temas gibi spekülatif konuların hem toplumda hem de medyada ilgiyle takip edilmesinin altında yatan nedenler tartışıldı. Bu tür söylemlerin sadece magazin dünyasında değil, geniş bir kitlede yankı bulduğu vurgulandı.
Haberler.com / Musa Kara - Magazin
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