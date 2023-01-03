Yürek Çıkmazı... ZEYNEP DAVADAN ÇEKİLİYOR MU?

'Yürek Çıkmazı'nın 9. bölümünde neler olacak:

Halil'in Funda ile görüntülerini izleyen Zeynep, büyük bir hayal kırıklığı yaşar ve Halil'den uzak durma kararı alır.

Bunun için de Cennet'in davasına Caner'i dahil eder. Ancak bu hamlesi Halil'i durdurmadığı gibi aralarındaki etkileşimi daha da arttırır.

Başından beri kızının Halil ile görüşmesine karşı olan Armağan için bu kabul edilemez bir arkadaşlıktır.

Zeynep'e bunu söylemek için bürosuna geldiğinde, hiç beklemediği bir kişiyle; Ali Fuat ile tanışır.

Feride'nin hamile olduğunu öğrenen Kıvanç ise, evliliğiyle ilgili bir karar vermesi gerektiğini düşünürken o kararı Feride verir ve boşanma protokolünü imzalar.

Öte yandan Yılmaz'ın meşru müdafaa ile serbest kaldığını, evde bulunan kanın babasına ait çıkabileceğini öğrenen Halil deliye döner.

Davanın devam edebilmesi ve mezarın açtırılabilmesi için yeni bir delile ihtiyaç vardır.

Bu delil Halil'e hiç beklemediği bir kişiden, beklemediği bir anda gelir.

Bu ipucu birilerinin hayatını sonsuza kadar değiştirecektir.