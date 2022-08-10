Haber : Yunus Emre Balcı'nın Yeni Hiti Yana Yana - Haberler

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Yunus Emre Balcı'nın Yeni Hiti Yana Yana

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Yunus Emre Balcı'nın Yeni Hiti Yana Yana

Almanya'dan müzik yapmak için Türkiye'ye yerleşen Yunus Emre Balcı, yeni şarkısı "Yana Yana" için çalışmalara başladı.

Almanya'da doğup büyüyen genç şarkıcı Yunus Emre Balcı, 16 yaşından beri sözü müziği kendisine ait yüzlerce besteye imza attı.

Sözlerin Bittiği Yer, Gözlerin, Rüzgar gibi şarkılarıyla Almanya'da hit olan şarkılarıyla çok sevildi. Yunus Emre Balcı, müzik kariyerini Türkiye'de devam ettirmek için Türkiye'ye yerleşti. Yeni hit şarkısı Yana Yana için stüdyoya girdi. Klip için de yönetmen Buğra Karaçam ile anlaştı.

Önümüzdeki aylarda Yunus Emre Balcı adını sık sık duyacağız gibi duruyor.

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