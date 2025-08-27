Yönetmen Selim Evci'ye taciz suçlaması! Festival iptal edildi, film yayından kaldırıldı

Son günlerde kültür-sanat camiası, sosyal medyada peş peşe gelen taciz ifşalarıyla çalkalanıyor. Özellikle fotoğrafçılarla başlayan bu dalga, kısa sürede sanatın birçok alanına yayıldı. Kadınlar, çıplak poz vermeye zorlandıklarını, manipülasyona uğradıklarını ve kimi zaman da doğrudan fiziksel tacize maruz kaldıklarını belirten mesajlarla seslerini duyurmaya başladı.

İFŞALAR YAYILIYOR: OYUNCULARDAN SANAT ELEŞTİRMENLERİNE UZANAN LİSTE

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda yalnızca eylemler değil, faillerin isimleri ve mesaj kayıtları da ifşa ediliyor. İlk olarak erkek fotoğrafçılarla ilgili iddialar ortaya atılsa da, zamanla ifşa edilen kişiler listesine oyuncular, sanat eleştirmenleri ve sektörün farklı alanlarından isimler de eklendi. Paylaşımlar dalga dalga yayılmayı sürdürüyor.

YENİ İDDİA: YÖNETMEN SELİM EVCİ'YE YÖNELİK SUÇLAMA

Bu süreçte gündeme gelen isimlerden biri de yönetmen Selim Evci oldu. Sinema kariyerine 2008 yapımı İki Çizgi ile başlayan Evci, 2012'de Rüzgarlar, 2015'te Saklı ve son olarak 2024'te Savrulan Zaman adlı projelere yönetmen olarak imza attı. Festival seçkilerinde yer bulan bu filmler, yönetmenin tanınırlığını artırdı. Ancak hakkında ortaya atılan taciz iddiaları, kariyerine gölge düşürdü. Yaprak Civan isimli bir kadın, Evci'nin ofisinde asistan olarak çalıştığı dönemde fiziksel tacize uğradığını öne sürdü. Civan, yaşadıklarını sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaşarak sürece dahil oldu.

AKBANK SANAT'TAN SERT TEPKİ: FESTİVAL İPTAL EDİLDİ

İddiaların ardından Akbank Sanat, Selim Evci ile tüm iş ilişkilerini sonlandırma kararı aldı. Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Akbank Kısa Film Festivali kapsamında hizmet aldığımız şirketin yöneticisi Selim Evci ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle, iş ilişkimizin sonlandırılması ve festivalin 22. edisyonunun iptaline karar verilmiştir. Söz konusu paylaşımlar henüz iddia niteliğinde olsa dahi, kurum değerlerimiz ve ilkelerimiz gereği bu karar hayata geçirilmiştir."

Akbank Sanat, kültür-sanat desteğini güven ilkesi ve kurumsal prensipler çerçevesinde sürdüreceğini vurguladı.

FİLM KALDIRILDI, GÖSTERİMDEN ÇIKARILDI

Yönetmen Selim Evci hakkında ortaya atılan taciz iddialarının ardından bir adım da dijital yayın platformu MUBI'den geldi. Platform, Evci'nin filmlerine yönelik kararını kamuoyuyla paylaştı. MUBI'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, hem mevcut içerikler hem de gelecek planlamalarıyla ilgili önemli değişiklikler duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi, "MUBI Türkiye olarak, son günlerde sosyal medyada yapılan paylaşımları dikkatle takip ediyoruz. Bu paylaşımlar doğrultusunda, Selim Evci'nin İki Çizgi filmini yayından kaldırdığımızı ve eylül ayında göstermeyi planladığımız Savrulan Zaman'ı programdan çıkardığımızı duyururuz. Kadınların sesini duyuyor, film üretim sürecinin herkes için güvenli ve eşitlikçi bir alan haline gelmesini destekliyoruz."