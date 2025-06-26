Yok artık Mehmet Yalçınkaya! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın

Yok artık Mehmet Yalçınkaya! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın
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MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın Ankara'daki restoranı, bu kez de 2 adet vişneli yaprak sarma için belirlenen 550 TL'lik fiyatla gündeme geldi. Bir TikTok kullanıcısının paylaşımı sonrası sosyal medyada tartışma başladı. Bazı kullanıcılar fiyatı "abartılı" bulurken, bazıları deneyim odaklı restoranlarda bu tür rakamların normal olduğunu savundu.

Masterchef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın Ankara'da açtığı restoran, menüsündeki yüksek fiyatlarla yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Daha önce 700 TL'lik keşli mantı ve 1.550 TL'lik "Serseri" adlı et yemeğiyle tartışma yaratan mekan, bu kez de vişneli yaprak sarma fiyatıyla dikkat çekti.

Yok artık Mehmet Yalçınkaya! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın

İKİ ADET YAPRAK SARMA 550 TL

Bir TikTok kullanıcısının paylaştığı videoda, restoranda yalnızca iki adet vişneli yaprak sarmanın 550 TL olduğu görüldü. Video kısa sürede büyük ilgi görürken, yorumlar da ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar fiyatı "fahiş" ve "abartılı" olarak değerlendirirken, bazıları ise bu tür deneyim odaklı, şef restoranlarında yüksek fiyatların olağan olduğunu savundu. Özellikle "2 sarmaya 500 TL verilmez" şeklindeki yorumlar dikkat çekti.

Yok artık Mehmet Yalçınkaya! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın

ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ

Mehmet Yalçınkaya daha önce yaptığı açıklamalarda, restoranının gastronomi deneyimi sunduğunu ve kullanılan ürünlerin yöresel, kaliteli ve özel üretim olduğunu vurgulamıştı. Ancak sosyal medyada bu açıklamalar fiyat eleştirilerinin önüne geçemedi.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıA B:

Vay benim kıymetli hayat arkadaşım bir döküm tencere dolusu altı kuzu kaburgalı taze asma yaprak sarmasını gece yarılarına kadar biz ailesine bedava yaptı o zaman iki adet bileziği hak ediyor

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Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

mehmet şefin mekanına gidiyorsan hesaba şaşırmayacan, şaşırıyorsan alacaksın malzemeyi kendin ypaacaksın.

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Haber YorumlarıCan Reno:

yeme kardesım zorla agzınamı sokuyorlar sarmaları

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Haber YorumlarıMustafa Gül:

Aç gözlü buna denir…

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Haber YorumlarıHalil Yarbaşı:

Vişneli sarmayı yemek için bakında görün millet sıraya girer bu millet böyle ahmak bir millet inşallah sonumuz büyük bir yok oluş olmaz

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