Yoğun konser maratonunda rahatsızlanan Tan Taşçı, 4 ay sahneye çıkmayacak

Yoğun konser maratonundan dolayı yorgun düşerek rahatsızlanan Tan Taşçı, 4 ay boyunca sahnelere ara verme kararı aldı. Sağlık sorunları yaşamaya başlayan ve sahnede zaman zaman öksürdüğü görülen şarkıcı, sadece yılbaşında doktorunun özel izniyle konser verecek.

Güçlü sesiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tan Taşçı, aylardır konserden konsere koşuyor. Peş peşe sahneye çıkan şarkıcı, yorgun düşerek rahatsızlandı.

4 AY KONSER VERMEYECEK

Sevilen sanatçı, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı konserlerine ara verme kararı aldı. Türkiye'nin en çok konser veren sanatçısı olarak tanınan Tan, tam 4 ay boyunca sahnelerden uzak kalacak. Yoğun konser maratonundan dolayı vücudu yorgun düşen şarkıcı, hem kendisini hem de sesini dinlendirecek.

Bazı sahnelerinde zaman zaman öksürdüğü görülen Tan Taşçı, sadece yılbaşında doktorunun özel izniyle sahneye çıkabilecek.