Yılmaz Güney için 'En iyi kadın döven erkek' diyen Farah Zeynep Abdullah davalık oldu

Son olarak Bihter filminde başrol oynayan Farah Zeynep Abdullah, Yılmaz Güney'in ölüm yıldönümü için yapılan bir paylaşıma "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği, kadın döven, şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" yorumunu yaptı. Abdullah'ın yorumuna sinirlenen Güney'in ailesi dava açıyor.

YASAL HAKLARINI KULLANACAKLAR

Abdullah'ın ağabeyiyle ilgili yorumuna sinirlenen Güzide Pütün, "Bu değersiz sözler kimseye prim yaptırmaz. Yılmaz Güney kadınlara saygılı, gençlere önem veren biriydi" diyerek tepki gösterdi. Güney'in avukatı da başta oyuncu Farah Zeynep Abdullah olmak üzere karalama kampanyasına dahil olan kişilere karşı yasal haklarını kullanacaklarını söyledi.

Yılmaz Güney ve kardeşi

NE OLMUŞTU?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Dilek Taşı dizisindeki "Yılmaz" rolünün ekrana gelmesiyle Yılmaz Güney de gündem oldu. Dizideki karakterin Güney'e benzetilmesinin ardından ölüm yıldönümünde de unutulmadı. Yılmaz Güney'in ölüm yıl dönümü vesilesiyle yazar Murathan Mungan sosyal medya hesabından "Yılmaz Güney'in ölümünün 37. yılı. İyi bir yönetmen, iyi bir oyuncu, iyi bir senarist olmasının yanı sıra sinemamızın en iyi yürüyen erkeğiydi. Bir daha kimse onun gibi boynunu hafifçe yana kırarak hüzünle bakarken içimizin en ücra yerine dokunamadı" dedi.

Mungan'ın paylaşımına yanıt veren Farah Zeynep Abdullah, "Sinemamızın en iyi yürüyen erkeği ve kadın döven ve şiddet türleri açısından zengin ve etkili silah kullanan diyelim" ifadelerini kullandı.