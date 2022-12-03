Yıllar sonra geri dönmeye hazırlanan 'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' yarışmasından ilk fragman geldi

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden ilk fragman yayınlandı. Seda Akgül'ün sunduğu yarışmanın yeni sunucusu ise Öykü Serter oldu.

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara dönüyor. " Kısmetse Olur : Aşkın Gücü" olarak geri dönmeye hazırlanan Kısmetse Olur'un merakla beklenen fragmanı yayınlandı.

YENİ SUNUCUSU ÖYKÜ SERTER OLDU

Hayatlarının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını flört etmek için bir araya getiren Kısmetse Olur yarışma programının yeni sezonunda 9 kadın 9 erkek olacak. 2 yıl boyunca Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın yeni sunucusu ise Öykü Serter oldu. Merakla beklenen yarışmanın yayın tarihi ve yarışmacıları ise henüz netleşmedi. Yarışmanın yeni sezon bölümleri ise YouTube'da yayınlanacak.