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Yıllar sonra geri dönmeye hazırlanan "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" yarışmasından ilk fragman geldi

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Yıllar sonra geri dönmeye hazırlanan 'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' yarışmasından ilk fragman geldi

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden ilk fragman yayınlandı. Seda Akgül'ün sunduğu yarışmanın yeni sunucusu ise Öykü Serter oldu.

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara dönüyor. " Kısmetse Olur : Aşkın Gücü" olarak geri dönmeye hazırlanan Kısmetse Olur'un merakla beklenen fragmanı yayınlandı.

YENİ SUNUCUSU ÖYKÜ SERTER OLDU

Hayatlarının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını flört etmek için bir araya getiren Kısmetse Olur yarışma programının yeni sezonunda 9 kadın 9 erkek olacak. 2 yıl boyunca Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın yeni sunucusu ise Öykü Serter oldu. Merakla beklenen yarışmanın yayın tarihi ve yarışmacıları ise henüz netleşmedi. Yarışmanın yeni sezon bölümleri ise YouTube'da yayınlanacak.

Yıllar sonra geri dönmeye hazırlanan 'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' yarışmasından ilk fragman geldi

Yıllar sonra geri dönmeye hazırlanan 'Kısmetse Olur: Aşkın Gücü' yarışmasından ilk fragman geldi

Ecem Altan
Ecem Altan
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