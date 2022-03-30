Yılın aşk bombası: Kaan Yıldırım ve Hande Erçel ilişki yaşamaya başladı - Haberler

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Yılın aşk bombası: Kaan Yıldırım ve Hande Erçel ilişki yaşamaya başladı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Son olarak Hadise ile aşk yaşayan oyuncu Kaan Yıldırım ile meslektaşı Hande Erçel, dün akşam bir mekanda sabaha kadar eğlendi. Mekandan birlikte çıkarak aynı araçla uzaklaşan ikili, özel hayatlarıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

Rol aldığı dizilerdeki başarılarıyla isimlerinden sıkça söz ettiren Hande Erçel ve Kaan Yıldırım çiftinin aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Sabaha kadar bir mekanda eğlenen ikilinin görüntüleri, sosyal medyaya damga vurdu.

KAAN VE HANDE BİRLİKTE GÖRÜNTÜLENDİ

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre, son olarak şarkıcı Hadise ile ilişki yaşayan ve mutluluğu kısa süren Kaan Yıldırım, gönlünü meslektaşı Hande Erçel'e kaptırdı. Kerem Bürsin ile ayrıldıktan sonra adı birçok kişiyle anılan Erçel ile Yıldırım, dün akşam bir eğlence mekanında sabaha kadar eğlendi. Mekandan birlikte çıkarak aynı araca binen çift, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. İkilinin Yıldırım'ın evinin olduğu siteye girerken de objektiflere takıldı.

Kaan Yıldırım ve Hande Erçel, daha önce TRT 1 ekranlarında yayınlanan Halka dizisinde birlikte rol almıştı.

Yılın aşk bombası: Kaan Yıldırım ve Hande Erçel ilişki yaşamaya başladı

Yılın aşk bombası: Kaan Yıldırım ve Hande Erçel ilişki yaşamaya başladıHalka dizisi

Yılın aşk bombası: Kaan Yıldırım ve Hande Erçel ilişki yaşamaya başladı

Yılın aşk bombası: Kaan Yıldırım ve Hande Erçel ilişki yaşamaya başladı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Kaan Yıldırım, Hande Erçel, Magazin, Haberler

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