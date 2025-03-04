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Yılın aşk bombası! Afra Saraçoğlu gönlünü eski damada kaptırdı

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Oyuncu Afra Saraçoğlu'nun, Şeyma Subaşı'nın eski eşi Mohammed Alsaloussi'ye gönlünü kaptırdığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medya vasıtasıyla tanıştığı öne sürülen ikilinin Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldiği konuşuluyor.

'Yalı Çapkını' dizisinin başladığı dönemde Mert Yazıcıoğlu ile beraber olan Afra Saraçoğlu, ilişkisini bir anda bitirmiş, Mert Ramazan Demir hakkında çıkan aşk dedikodularını da reddetmişti.

Yılın aşk bombası! Afra Saraçoğlu gönlünü eski damada kaptırdı

DUDAK DUDAĞA YAKALANMIŞLARDI

Saraçoğlu ile Demir, bir yaz günü denizin ortasında dudak dudağa yakalanınca ortada bir ilişki olduğu belgelenmiş oldu. Sevgili olduklarını kısmen kabullenen Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, birkaç kere beraber görüntülendiyse de özel hayatları hakkında konuşmama konusunda hep kararlı davrandı.

Yılın aşk bombası! Afra Saraçoğlu gönlünü eski damada kaptırdı

DEMİR, BAŞKA BİR KADINLA GÖRÜNTÜLENDİ

Geçen günlerde ise Mert Ramazan Demir'in Ulus'ta Afra Saraçoğlu'yla yaşadığı eve değil de Etiler'deki bekar evine başka bir kadınla girdiği görüntülendi.

Yılın aşk bombası! Afra Saraçoğlu gönlünü eski damada kaptırdı

ATİNA'DA BİR ARAYA GELMİŞLER

İkilinin ayrıldığı konuşulurken Afra Saraçoğlu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.Takvim'in haberine gören Afra, Şeyma Subaşı'nın eski eşi Mısırlı Mohammed Alsaloussi'ye gönlünü kaptırdı. Sosyal medya üzerinden tanıştığı belirtilen ikilinin daha sonra Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldiği öne sürüldü.

Yılın aşk bombası! Afra Saraçoğlu gönlünü eski damada kaptırdı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

SİZİN HAYATINIZI İKİM

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Haber YorumlarıMehmed Ersayan:

bütün mahalle tren yapmış

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Haber Yorumlarıjyhr4fnrry:

Zevkine so..kim Afra

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Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Lahana turşusuyla kaşar yiyilirmi,bööööh

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

mert yazıcıoğlun dan keşke ayrılmasaydın ramazan için hem karakterini çizdirdin hem bırakıldın olan iki erkeğe değil sana oldu erkek milleti bu işte bence başka aşka yelken açmalı ramazan çapkın birine benziyor aldatılır gibi geliyor

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