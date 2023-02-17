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Yıldız Tilbe vasiyetini açıkladı: Cenazeme politikacı gelmesin, gelirse de taşlayın

Magazin Haberleri

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vasiyetini açıkladı. Cenazesine hiçbir politikacının gelmemesini isteyen Tilbe, "Cenazeme gelirken demir para büyüklüğünde taşlar koyun cebinize, 1 politikacı gelirse taşlayın. Gitmezlerse ben kalkarım Allah'ın izniyle. Belki birkaçını da götürürüm, hiçbirini İstemiyorum" dedi.

Güçlü sesi ve konserlerindeki tarzıyla her daim adından söz ettiren başarılı şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye de devam ediyor. Hesaplarını aktif olarak kullanan Tilbe, vasiyetini açıkladı.

"CENAZEME POLİTİKACI GELİRSE TAŞLAYIN"

Twitter hesabından paylaşım yapan Yıldız Tilbe, cenazesine hiçbir siyasetçinin gelmemesini istedi. Tilbe, paylaşımında "Allah hepinize sağlıklı uzun ömürler versin. Buradan size söyleyeyim vasiyet olarak avukatıma da bırakacağım. Öldüğüm zaman cenazeme 1 tane politikacı, siyasetçi istemiyorum, gelmesinler. Cenazeme gelirken demir para büyüklüğünde taşlar koyun cebinize, 1 politikacı gelirse taşlayın. Gitmezlerse ben kalkarım Allah'ın izniyle, belki birkaçını da götürürüm. Hiçbirini İstemiyorum" ifadelerini kullandı.

Yıldız Tilbe vasiyetini açıkladı: Cenazeme politikacı gelmesin, gelirse de taşlayın

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yıldız Tilbe Magazin Haberler

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Yorumlar (2)

Doğrucu Davud:

Helal olsun Kadın. Bu yüzden sen bizim 1. numaralı Kainat Güzelimizsin 2. sırada Emel Sayın var 3. Sıra boş. Deniz Akkayalar vs güzellik seçmelerine bile katılamadı hiç şansları yoktu

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Hüseyin Taşkın GÜLER:

Saygı duyuyroum. Çok doğru bir karar

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