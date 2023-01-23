Yıldız Tilbe, Kur'an yakma provokasyonuna kayıtsız kalmadı: Bunlar kötülük birliği

İsveç'te aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan'ın Kuran-ı Kerim yakması tüm dünyada infial yaratırken çirkin harekete ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe de kayıtsız kalmadı. Tilbe "Allah'a ve indirdiği kitaba düşman olanlardan hiç kimseye dost olmaz. Bunlar kötülük birliği, iyiliğe düşmanlar" diyerek tepkisini ortaya koydu.

İsveç'te aşırı sağcı politikacı Paludan, hafta sonu Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde skandal bir olay gerçekleştirerek Kuran-ı Kerim yaktı. Bu alçak provokasyona tepkiler çığ gibi gelirken Yıldız Tilbe de tepki gösterdi.

"İYİLİĞE DÜŞMANLAR"

Tüm İslam alemini ayağa kaldıran çirkin harekete Yıldız Tilbe de kayıtsız kalmadı. Ünlü şarkıcı Twitter hesabından şunları yazdı; "Allah'a ve indirdiği kitaba düşman olanlardan hiç kimseye dost olmaz. Euro, dolar, silah ilaç sanayi ve tüm oyuncaklarıyla, yalancı kanun ve yasalarıyla dünyayı işgal etmişler. İnsanları kendi ülkelerinde esir, aç susuz, yoksul bırakmışlar. Bunlar kötülük birliği, iyiliğe düşmanlar."