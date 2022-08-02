Yıldız Tilbe, konserde "Eteğini çıkar" diyen kadın hayranına sert çıkıştı: Seni sahneye alır, o eteğini çıkartırım - Haberler

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Yıldız Tilbe, konserde "Eteğini çıkar" diyen kadın hayranına sert çıkıştı: Seni sahneye alır, o eteğini çıkartırım

Önceki akşam İstanbul'da konser veren Yıldız Tilbe, "Eteğini çıkar" diye bağıran kadın hayranına tepki gösterdi. Şarkılarına ara vererek hayranına cevap veren Tilbe, "Seni sahneye çıkartıp eteğini de çıkartırım. Allah herkesi özgür yaratmış ama insanlar, insanları rahat bırakmıyor" dedi.

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Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyen Tilbe, bir ara kadın hayranından gelen "Eteğini çıkar" sözüyle neye uğradığını şaşırdı.

"SENİN SAHNEDE ETEĞİNİ ÇIKARTIRIM"

Sahneye yeşil ip detaylı bir elbiseyle çıkaran Tilbe, kendisine "Eteğini çıkar" diyen hayranına "Seni buraya çıkartır eteğini de çıkartırım. Bana 'eteğini çıkar' diyor. Önce sen yap da göreyim, belki ben de yaparım. Herkes özgürdür hayatım. Allah herkesi özgür yaratmış ve dünyaya bırakmış. Ama insanlar, insanları rahat bırakmıyor" şeklinde konuştu.

Yıldız Tilbe, konserde 'Eteğini çıkar' diyen kadın hayranına sert çıkıştı: Seni sahneye alır, o eteğini çıkartırım

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (3)

Ahmet25 :

Ne kadar ayıp, hayvanlar bile avret yerlerini açmazlar. Kuyruğu ile örterler.

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Sadık:

Iyice sapıklaştı millet,Ahlak diye birşey kalmadı

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Cengiz Somcag:

Altınımı merak etmiş anlamadım sendekinin aynı ne merak ediyorsun.

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500
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