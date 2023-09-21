Yıldız Tilbe Kendini Yaratığa Benzetmesiyle Gündemde

Son günlerde adı sık sık açıklamaları ile gündeme gelen şarkıcı Yıldız Tilbe, menejeri ile fotoğraf paylaşarak kendini 'Mahluk' olarak tanımladı. Hayranları tarafından beğeni yağdırılan bu paylaşım, dikkat çekti.

Son günlerde adı sık sık açıklamaları ile gündeme gelen şarkıcı kendini yaratığa benzetmesi dikkat çekti.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe menejeri ile fotoğraf paylaştı.

Şarkıcı menejeri Haluk Şentürk ile fotoğrafına " Haluk ve Mahluk" notunu düşerken hayranları beğeni yağdırdı. Adı sık sık yaptığı aykırı açıklamalar ile gündeme gelen Yıldız Tilbe kendine " Mahluk" diyerek yaratığa benzetmesi gözlerden kaçmadı.

(*) MAHLUK NEDİR?

Arapça kökenli bir kelime olarak öne çıkan mahluk, Türk dil kurumu açısından ele alındığında, 'yaratık' anlamı üzerinden ifade edilmektedir. Özellikle gerçekte olmayan ve ancak hep korkulan varlıklar için dile getirilmektedir.