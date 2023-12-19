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Yıldız Tilbe Hastaneye Kaldırıldı İddiası

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Yıldız Tilbe'nin rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ve konserlerini iptal ettiği iddia edildi. Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini rahatlattı.

'HASTANEYE KALDIRILDI' İDDİASI

Muhabir Online'da yer alan habere göre; Tilbe rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve ocak ayındaki bütün konserlerini iptal etti.

Hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Yıldız Tilbe: Ateşlendikten sonra huyum değişti

"BELKİ ÜÇÜNCÜLERİ OLURUM"

İddialar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Tilbe, "İyiyim Allah'a Şükür. Ateşlendikten sonra huyum değişti biraz,oturuyoruz 2 yabancı gibi kendimle.

Biraz zor biri, problemli, öf sınırındayım, belki üçüncüleri olurum" paylaşımıyla sevenlerini rahatlattı.

Hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Yıldız Tilbe: Ateşlendikten sonra huyum değişti

"SALI SALLANIRMIŞ, BEN DE SALLANIYORUM"

Tilbe, "Salı sallanırmış, ben de sallanıyorum,. Allah'a sonsuz kere şükürler olsun. Bundan iyisi Şam'da kayısı idi bir zamanlar" paylaşımıyla da dikkat çekti.

Hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Yıldız Tilbe: Ateşlendikten sonra huyum değişti

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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