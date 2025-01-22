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Yıldız Tilbe'den "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna yanıt

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Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabında takipçilerinin sorularını yanıtladı. Şarkıcı, bir takipçinin "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

Sosyal medya hesabından soru-cevap yapan Yıldız Tilbe, "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.

Delikanlım, Çabuk Olalım Aşkım, Kardelen, Şivesi Sensin Aşkın gibi şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor.

"ASLA"

Tilbe, X hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. 58 yaşındaki şarkıcı, bir takipçisinin "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna "Asla izin vermiyorum" yanıtını verdi.

Yıldız Tilbe'den 'Hayatınızın film olmasını ister misiniz?' sorusuna yanıt

Tilbe, "Müzik kariyerinde sana ilham kaynağı olan şey neydi ablam?" sorusuna ise "İşsizlik" diye yanıt verdi.

Yıldız Tilbe'den
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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