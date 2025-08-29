Yıldız Tilbe'den Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılığına ilk yorum

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hamleleriyle duyurulan ayrılığına, ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'den sürpriz bir yorum geldi. Tilbe, önceki akşam Çeşme'de objektiflere yansıdı. Gazetecilerle birlikte sokakta yürürken neşeli tavırlarıyla dikkat çeken sanatçı, şarkılar söyleyerek kameralara poz verdi.

"ÇOK YAKIŞTIRIYORDUM"

Basın mensuplarından birinin, "Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılmış, ne düşünüyorsunuz?" sorusuna samimi bir yanıt veren Tilbe, "Aa üzüldüm… Çok yakıştırıyordum" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

Hatırlanacağı üzere, Hande Erçel ve Hakan Sabancı geçtiğimiz günlerde ilişkilerini sonlandırmıştı. İkilinin, sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları tüm fotoğrafları silmesi "ayrılık kesinleşti" yorumlarına neden olmuştu.

ARZU SABANCI İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Magazin kulislerine yansıyan bilgilere göre, ayrılığın perde arkasında Sabancı ailesiyle yaşanan fikir ayrılıkları yer alıyor. Özellikle Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın bu ilişkiye başından beri mesafeli yaklaştığı, oğluna "bu ilişkiyi tekrar gözden geçir" dediği iddia edilmişti. Ünlü sunucu Ece Erken'in canlı yayında paylaştığı kulis bilgilerine göre, Hande Erçel evlilik adımı atmak isterken, Hakan Sabancı da bu fikre sıcak yaklaşıyordu. Ancak evlilik süreci ciddiye binince, Arzu Sabancı'nın bu birliğe onay vermediği ve ilişkinin bu nedenle sonlandığı öne sürüldü.

Ayrılığın hemen ardından Hakan Sabancı, arkadaş grubuyla birlikte eğlendiği anlarda objektiflere yansımıştı. Neşeli halleriyle dikkat çeken genç iş insanının görüntüleri sosyal medyada hızla yayılmış, "Felekten bir gece çalmış" yorumlarıyla gündem olmuştu.