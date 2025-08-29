Yıldız Tilbe'den Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılığına ilk yorum

Yıldız Tilbe'den Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılığına ilk yorum
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü isimlerin ayrılık haberleri magazin gündemini sarsmaya devam ederken, Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftinin sonlandırdığı ilişkileriyle ilgili yorum yapan Yıldız Tilbe, duygularını gizlemedi. Önceki akşam Çeşme'de görüntülenen Tilbe, gazetecilerin sorusu üzerine "Aa, üzüldüm. Çok yakıştırıyordum" diyerek içten bir yanıt verdi.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hamleleriyle duyurulan ayrılığına, ünlü sanatçı Yıldız Tilbe'den sürpriz bir yorum geldi. Tilbe, önceki akşam Çeşme'de objektiflere yansıdı. Gazetecilerle birlikte sokakta yürürken neşeli tavırlarıyla dikkat çeken sanatçı, şarkılar söyleyerek kameralara poz verdi.

"ÇOK YAKIŞTIRIYORDUM"

Basın mensuplarından birinin, "Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılmış, ne düşünüyorsunuz?" sorusuna samimi bir yanıt veren Tilbe, "Aa üzüldüm… Çok yakıştırıyordum" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLAR SİLİNDİ

Hatırlanacağı üzere, Hande Erçel ve Hakan Sabancı geçtiğimiz günlerde ilişkilerini sonlandırmıştı. İkilinin, sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları tüm fotoğrafları silmesi "ayrılık kesinleşti" yorumlarına neden olmuştu.

Yıldız Tilbe'den Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılığına ilk yorum

ARZU SABANCI İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

Magazin kulislerine yansıyan bilgilere göre, ayrılığın perde arkasında Sabancı ailesiyle yaşanan fikir ayrılıkları yer alıyor. Özellikle Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın bu ilişkiye başından beri mesafeli yaklaştığı, oğluna "bu ilişkiyi tekrar gözden geçir" dediği iddia edilmişti. Ünlü sunucu Ece Erken'in canlı yayında paylaştığı kulis bilgilerine göre, Hande Erçel evlilik adımı atmak isterken, Hakan Sabancı da bu fikre sıcak yaklaşıyordu. Ancak evlilik süreci ciddiye binince, Arzu Sabancı'nın bu birliğe onay vermediği ve ilişkinin bu nedenle sonlandığı öne sürüldü.

Yıldız Tilbe'den Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın ayrılığına ilk yorum

Ayrılığın hemen ardından Hakan Sabancı, arkadaş grubuyla birlikte eğlendiği anlarda objektiflere yansımıştı. Neşeli halleriyle dikkat çeken genç iş insanının görüntüleri sosyal medyada hızla yayılmış, "Felekten bir gece çalmış" yorumlarıyla gündem olmuştu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Mehmet Ali Erbil, düğün sabahı TikTok'ta takı topladı

Mehmet Ali Erbil'den nikahın ertesi günü sıra dışı hareket
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP İstanbul seçimi için iddianame hazırlandı! Özgür Çelik dahil 10 isme hapis talebi

İddianame hazırlandı! 10 CHP'li yöneticiye hapis talebi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.