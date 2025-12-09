Haberler

"Darp edildim" diyen Yıldız Asyalı'dan yeni açıklama! Eşi de suskunluğunu bozdu

'Darp edildim' diyen Yıldız Asyalı'dan yeni açıklama! Eşi de suskunluğunu bozdu
Güncelleme:
Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, iş insanı eşi Mustafa Semih Demirci tarafından darp edildiğini öne sürdü. Vücudundaki morlukları gösteren fotoğrafları da paylaşan Asyalı, canlı yayında yeni iddialarda bulundu. Öte yandan, söz konusu iddialarla ilgili olarak Mustafa Semih Demirci de bir açıklama yaptı. Demirci, "Adı geçen kişi ile aramda halihazırda süren bir boşanma davası mevcut. Yargısız infaz niteliğindeki haberlerle ilgili yasal haklarımı saklı tutuyorum" dedi.

Ünlü oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını öne sürdü.

Çift, Mayıs 2025'te dünyaevine girmişti. Yıldız Asyalı dün yaptığı paylaşımla magazin gündemine oturdu. Asyalı, yüzü ve vücudundaki morlukları gösteren fotoğrafların da yer aldığı paylaşıma, "Kocam tarafından darp edildim" notunu düştü.

"HASTALIKLI BİR PSİKOLOJİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

'Gel Konuşalım' programına katılan ünlü oyuncu, yaşadıklarını detaylarıyla paylaştı. Asyalı, eşinin kıskançlık nedeniyle sorunlar yaşadığını ve ayrılmak istediğini söylediğini belirtti. Eylül ayında korktuğu için uzaklaştırma kararı çıkarttığını belirten oyuncu, "Uzaklaştırma kararı aldırdım ancak aynı evde yaşamaya devam ettik. Çünkü bir yandan çok güzel yalan söyler. Sürekli beni suçluyor. Hastalıklı bir psikoloji olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Darp iddiası gündemdeydi! Yıldız Asyalı yaşadıklarını tek tek anlattı! Eşinden ilk açıklama geldi

EŞİNDEN İLK AÇIKLAMA: ARAMIZDA SÜREN BİR BOŞANMA DAVASI MEVCUT

Öte yandan; söz konusu iddiaların ardından Yıldız Asyalı'nın eşinden açıklama geldi. Mustafa Semih Demirci yaptığı açıklamada, "Adı geçen kişi ile aramda halihazırda süren bir boşanma davası mevcut. Diğer yalan iddialar da şu anda yargıya intikal etmiş durumda. Yargısız infaz niteliğindeki haberlerle ilgili yasal haklarımı saklı tutuyorum. Umarım en kısa sürede bu tip yalanlar ve reklam çalışmalarına konu paylaşımlar yayından kaldırılır. Aksi halde yasal süreçleri başlatmak durumunda kalacağım. İlgililere duyurulur" ifadelerini kullandı.

Darp iddiası gündemdeydi! Yıldız Asyalı yaşadıklarını tek tek anlattı! Eşinden ilk açıklama geldi

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıserkan bosver:

Ardanın ahı tuttu desene..

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıgyzjpn4hwb:

Umarım Asyalı bunun görüntülü belgeler. Öyle de olacağımı düşünüyorum.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Ari sokmus...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
