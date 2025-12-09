'Darp edildim' diyen Yıldız Asyalı'dan yeni açıklama! Eşi de suskunluğunu bozdu

Ünlü oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, eşi Mustafa Semih Demirci tarafından fiziksel şiddete maruz kaldığını öne sürdü.

Çift, Mayıs 2025'te dünyaevine girmişti. Yıldız Asyalı dün yaptığı paylaşımla magazin gündemine oturdu. Asyalı, yüzü ve vücudundaki morlukları gösteren fotoğrafların da yer aldığı paylaşıma, "Kocam tarafından darp edildim" notunu düştü.

"HASTALIKLI BİR PSİKOLOJİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

'Gel Konuşalım' programına katılan ünlü oyuncu, yaşadıklarını detaylarıyla paylaştı. Asyalı, eşinin kıskançlık nedeniyle sorunlar yaşadığını ve ayrılmak istediğini söylediğini belirtti. Eylül ayında korktuğu için uzaklaştırma kararı çıkarttığını belirten oyuncu, "Uzaklaştırma kararı aldırdım ancak aynı evde yaşamaya devam ettik. Çünkü bir yandan çok güzel yalan söyler. Sürekli beni suçluyor. Hastalıklı bir psikoloji olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

EŞİNDEN İLK AÇIKLAMA: ARAMIZDA SÜREN BİR BOŞANMA DAVASI MEVCUT

Öte yandan; söz konusu iddiaların ardından Yıldız Asyalı'nın eşinden açıklama geldi. Mustafa Semih Demirci yaptığı açıklamada, "Adı geçen kişi ile aramda halihazırda süren bir boşanma davası mevcut. Diğer yalan iddialar da şu anda yargıya intikal etmiş durumda. Yargısız infaz niteliğindeki haberlerle ilgili yasal haklarımı saklı tutuyorum. Umarım en kısa sürede bu tip yalanlar ve reklam çalışmalarına konu paylaşımlar yayından kaldırılır. Aksi halde yasal süreçleri başlatmak durumunda kalacağım. İlgililere duyurulur" ifadelerini kullandı.