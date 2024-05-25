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Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor

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Sevilen oyuncu Yiğit Kirazcı, Rüzgar rolünü oynadığı Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor. Yeni bir anlaşmaya imza atan Kirazcı, yaz boyunca CNBC-e'de yayınlanacak bir yarışmayı sunacak.

Başrollerinde Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde bir veda yaşanacak. Diziye sonradan dahil olan Yiğit Kirazcı, kadrodan ayrılıyor.

SUNUCULUK YAPACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Nursema'ya aşık olan Rüzgar'ı oynayan Kirazcı, rolü gereği veda edecek. Başarılı oyuncu diziden ayrılmadan önce de yeni bir proje için imza attı. Kirazcı, 9 yıl aradan sonra CNBC-e ile anlaştı. Oyuncu, yaz boyunca İngiltere'nin fenomen yarışma programı Letterbox Türkiye'yi sunacak.

Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor

Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor

Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Yiğit Kirazcı Televizyon Magazin Haberler

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