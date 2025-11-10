Haberler

Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu
Güncelleme:
Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, 2017'de geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından verdiği kilolarla dikkat çekmişti. Bozoğlu, şimdi ise 30 yıl önceki çocukluk aşkı Korhan Beba ile yeniden bir araya gelerek sosyal medyada gündem oldu.

  • Yeşim Ceren Bozoğlu, çocukluk aşkı Korhan Beba ile 30 yıl sonra yeniden bir araya geldi.
  • Yeşim Ceren Bozoğlu, 2017 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından 58 kilo vererek 52 kiloya düştü.

"O Hayat Benim", "Kuruluş Osman" ve "Taşacak Bu Deniz" gibi yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. 2017 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından 58 kilo vererek 52 kiloya düşen Bozoğlu, son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü oyuncu, çocukluk aşkı Korhan Beba ile 30 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte çekildiği kareleri paylaşan Bozoğlu, duygusal bir not da ekledi.

Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

Bozoğlu, gönderisinde şu ifadeleri kullandı: 13 yaşımda, arkadaşımızın doğum gününde ilk gördüğüm anda gözünü, aklım kalbim ruhum tanıdı seni, düştü aşka…

Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

