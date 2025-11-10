Yeşim Ceren Bozoğlu 30 yıl sonra çocukluk aşkına kavuştu

"O Hayat Benim", "Kuruluş Osman" ve "Taşacak Bu Deniz" gibi yapımlarda rol alan başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. 2017 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından 58 kilo vererek 52 kiloya düşen Bozoğlu, son paylaşımıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü oyuncu, çocukluk aşkı Korhan Beba ile 30 yıl sonra yeniden bir araya geldi. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte çekildiği kareleri paylaşan Bozoğlu, duygusal bir not da ekledi.

Bozoğlu, gönderisinde şu ifadeleri kullandı: 13 yaşımda, arkadaşımızın doğum gününde ilk gördüğüm anda gözünü, aklım kalbim ruhum tanıdı seni, düştü aşka…