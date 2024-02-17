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Yeşilçamın usta oyuncularından Sevda Ferdağ hayatını kaybetti

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1958 yılında çektiği 'O Günden Sonra' ilk filmindeki başarısızlık sonucu Almanya'ya yerleşen Ferdağ, ablasının ısrarlarıyla yeniden sinemada yer almak üzere 1963'te Türkiye'ye dönmüştü. 'Azrailin Habercisi' filmiyle beklemediği bir ilgi gören sanatçı, vamp rolleriyle arka arkaya birçok filmde yer almıştı. 150'den fazla filmde yer alan Sevda Ferdağ, Türk filmlerine ilginin azaldığı bir dönemde geçinebilmek için sahneye çıkarak şarkı söylemişti. Sinema emekçisi, yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, senaryosunu Umur Bugay'ın yazdığı 'Kapıcılar Kralı' (1976) adlı yapımda da yer almıştı.

1958 yılında çektiği 'O Günden Sonra' ilk filmindeki başarısızlık sonucu Almanya'ya yerleşen Ferdağ, ablasının ısrarlarıyla yeniden sinemada yer almak üzere 1963'te Türkiye'ye dönmüştü.

'Azrailin Habercisi' filmiyle beklemediği bir ilgi gören sanatçı, vamp rolleriyle arka arkaya birçok filmde yer almıştı.

Yeşilçamın usta oyuncularından Sevda Ferdağ hayatını kaybetti

150'DEN FAZLA FİLMDE YER ALDI

Salon komedileri ve 'sabun köpüğü' diye tabir edilen filmlerde başrol, daha kalıcı filmlerde ise yardımcı kadın oyuncu rollerinde oynayan Sevda Ferdağ, Türk filmlerine ilginin azaldığı bir dönemde geçinebilmek için sahneye çıkarak (1968) şarkı söylemişti.

150'yi aşkın sinema filminde rol alan sinema emekçisi, yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, senaryosunu Umur Bugay'ın yazdığı 'Kapıcılar Kralı' (1976) adlı yapımda da yer almıştı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Sevda Ferdağ Zeki Ökten Umur Bugay Türkiye Almanya Ünlüler Sinema Magazin Güncel Haberler

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