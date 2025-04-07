Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz! İşte avukatların sunduğu gerekçe

İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz! İşte sunulan gerekçe
Dünya piyasaları sarsılırken Trump kararını savundu: Bunun için seçildim

Küresel piyasalarda depreme yol açan Trump'tan ilk sözler
Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı! İşte çıkan sonuç

Son ankette Erdoğan muhalefetin 3 adayıyla yarıştı! İşte çıkan sonuç
Özgür Özel, İsmet İnönü'den sonra parti tarihinde bir ilk başardı

CHP tarihinde İsmet İnönü'den sonra bir ilki başardı

Yeşilçam'ın 'saf kızı' Oya Akkartal'ın son hali! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Yeşilçam'ın 'saf kızı' Oya Akkartal'ın son hali! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sadece 3 filmde oynadıktan sonra ekranlara veda eden ve 100 Numaralı Adam filmindeki "Ama ben bakireyim" repliğiyle hafızalara kazınan Oya Akkartal'ın son halini gören inanamıyor.

Bir döneme damga vuran Yeşilçam filmlerinde çok kısa bir süre bulunmasına rağmen hepimizin gördüğü an tanıdığı isimlerden biri o... Oya Akkartal, bir diğer bilinen adıyla Oya Öge, sadece 3 filmde oynamasına karşın başarılı bir şekilde canlandırdığı 'saf kız' karakteri ile hafızlarda yer edindi.

Yeşilçam'ın 'saf kızı' Oya Akkartal'ın son hali! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

SON HALİNİ GÖRENLER ŞAŞKIN

Baldız, 100 Numaralı Adam ve Küçük Bey filmlerinde rol alan oyuncunun son hali ise gündem oldu. Sosyal medyada ortaya çıkan Oya Akkartal'ın son görüntüsü büyük şaşkınlık yarattı.

İşte Oya Akkartal'ın son hali;

Yeşilçam'ın 'saf kızı' Oya Akkartal'ın son hali! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Yeşilçam'ın 'saf kızı' Oya Akkartal'ın son hali! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

Kaynak: Haberler.com / Magazin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.