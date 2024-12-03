Yeşilçam'ın kötü adamı Eray Özbal'ın son halini görenler gözlerine inanamadı
Yeşilçam'da canlandırdığı kötü karakterler ile tanınan ve son hali sosyal medyada paylaşılan Eray Özbal'ı görenler gözlerine inanamadı.
Yeşilçam'da hayat verdiği kötü karakterlerle tanınan Eray Özbal'ın değişimini görenler gözlerine inanamıyor.
Şimdilerde 67 yaşında olan Özbal'ın son hali sosyal medyada paylaşıldı. Görenlerin tanımakta zorlandığı ünlü oyuncuya adeta yorum yağdı.
Sosyal medyada; "Görünce tanımakta zorlandım", "Başka bir yerde görsem tanımam", "Zaman insanı değiştiriyor" gibi yorumlar yapıldı.
Eray Özbal; "Katma Değer Şaban", "Kayıp Kızlar", "İsyankar", "Sev Yeter", "Yaralı" gibi birçok yapımda rol almıştı.