Bu iddia doğruysa çok su kaldırır! Johnny Depp'in, Amber Heard ile görüşen Elon Musk'ı dövdüğü iddia edildi

Amerikalı aktör Johnny Depp'in oyuncu eski eşi Amber Heard'e karşı açtığı 50 milyon dolarlık tazminat davasında her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Geçtiğimiz gün ortaya çıkan Amber Heard'in yatağa tuvaletini yapması gündeme bomba gibi düşerken şimdi de Johnny Depp'in Heard ile buluşan Elon Musk'la kavga ettiği ortaya atıldı.

"ONUNLA SADECE BOŞLUĞUMU DOLDURUYORUM"

Çiftin eski menajeri Christian Carino dava sürecine katkıda bulunmak için mahkemede açıklamada bulundu. Carino, Heard'ün Depp ile barışmaya çalıştığı sırada Elon Musk ile görüştüğünü ve kendisine defalarca, "Onunla sadece boşluğumu dolduruyorum" dediğini söyledi.

GÖRÜŞME SONRASI JOHNNY DEPP'İN ELON MUSK'I DÖVDÜĞÜ İDDİASI

Christian Carino'nun yaptığı açıklamalar sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem olurken, ortaya yeni bir gelişme daha atıldı. Johnny Depp'in Amber Heard ile buluşmasından dolayı Elon Musk'ın yüzünü darp ettiği kısa süre içerisinde gündem olurken ikilinin buluştuğu ve el ele yürüdüğü fotoğraflar kısa süre içinde yayıldı.

DAVADA SON DURUM

Zoom üzerinden toplantıya katılan Connolly, Depp ile Heard arasında 2015'te Avustralya'daki evlerinde gerçekleşen kavga ile ilgili de konuştu. Heard, tartışma sırasında Depp'in cinsel organını çıkararak tuvaletini yaptığını iddia etmişti. Connolly'nin ise bu iddia ile ilgili olarak yaptığı açıklama mahkeme salonunda gülüşmelere sebep oldu.Johnny Depp-Amber Heard davasında ilginç olay! Korumanın 'cinsel organ' ifadesi mahkemeyi kahkahaya boğdu

ESKİ EŞ KASKATI KESİLDİ

Connolly, "Eğer Bay Depp'in cinsel organını görsem hatırlardım" dedi. Bu sözler mahkeme salonunda kahkahaya sebep olurken, son dönemde asık suratlı bir şekilde mahkeme salonunda görülen Depp, kahkahaya boğuldu. Depp yüzünü kapatarak gülerken Heard'ün ise kaskatı kesildiği kayıtlara geçti.