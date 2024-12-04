Üye Girişi
Haberler
Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız

Rusya'dan sınırımızı kan gölüne çeviren savaşla ilgili yeni açıklama

 Esad rejimi, Doğu Guta'da eli silah tutanları gözaltına almaya başladı

Esad eli silah tutan herkesi gözaltına almaya başladı

 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız

Asılan bayraktan rahatsız olan biri var: Halep kimin toprağı?
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Yeni rolü için 20 kilo alan Berk Oktay'ın son hali şaşkına çevirdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Berk Oktay, 'Harman Yeri' adlı dizide canlandırdığı pehlivan Hamza Bozbey karakteri için 20 kilo alarak büyük bir dönüşüm yaşadı. Oktay'ın son hali hayranlarını şaşkına çevirdi.

Kendisi gibi oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile evli ve bir kız çocuğu olan Berk Oktay rol aldığı rollerle sık sık gündemde yer alıyor. 'Akasya Durağı', 'Arka Sokaklar', 'Umut Yolcuları', 'Savaşçı' ve 'Yasak Elma' gibi birçok yapımda yer alan ünlü oyuncu Berk Oktay, son olarak Harman Yeri adlı dizide pehlivan Hamza Bozbey karakterini canlandırabilmek için 20 kilo aldı.

Ünlü oyuncu, rolüne hazırlanırken Başpehlivan Ali Gürbüz'den güreş dersi alarak fiziksel ve teknik açıdan büyük bir hazırlık süreci geçirdi. Oktay'ın bu yoğun çalışma ve dönüşümü, izleyiciler tarafından büyük takdirle karşılandı. Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğrafına, 'Çok emek… Hoş geldin Hamza Bozbey' notunu düştü.

Yeni rolu için 20 kilo alan Berk Oktay'ın son hali şaşkına çevirdi

Başarılı oyuncunun son halini gören takipçileri büyük şaşkınlık yaşadı. Uzun bir aranın ardından ekranlara dönen oyuncunun takipçileri 'Hayırlı olsun', 'Sizi izlemeyi özlemiştik', 'Yeni rol çok yakışmış', 'Başarılar' şeklinde yorumlarda bulundu.

Yeni rolü için 20 kilo alan Berk Oktay'ın son hali şaşkına çevirdi
Kaynak: Haberler.com / Magazin
img

Yeni rolü için 20 kilo aldı! Bambaşka biri oldu
img

Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi
img

Okulda kimyasal madde paniği
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, İslahiye 4-5 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 4-5 Aralık Seyhan, Çukurova, Sarıçam su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Yabani ne zaman final yapacak? Final bölümü belli oldu CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Aralık günün maçları nereden izlenir? 5 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, İkizler, Başak burcu yorumu! 5 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları A SPOR CANLI İZLE! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI maçları HD, şifresiz, donmadan izleme linki Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? Roblox erişim engelinde son durum! ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.