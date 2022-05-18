Yeni Bir Aşka Yelken Açtı! Sevgilisi Tanıdık Çıktı - Haberler

Geçtiğimiz aylarda Çağrı Telkıvıran'dan ayrılan oyuncu Biran Damla Yılmaz, gönlünü Darüşşafaka'da forma giyen Doğuş Özdemiroğlu'na kaptırdı.

"DOĞUŞ'LA BERABERİM"

Konuyla ilgili Birsen Altuntaş'a konuşan Biran Damla Yılmaz, "Evet, Doğuş'la beraberim ve çok mutluyum" dedi.

"HEM YORULUYORUZ HEM DE EĞLENİYORUZ"

Oyuncu Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülenmişti. Yılmaz, "Sezon finalinin yaklaşmasıyla birlikte dizi yoğunlaştı. Çok yorulup, çok eğleniyoruz. Ekip mükemmel" demişti.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

Biran Damla Yılmaz, 28 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Konservatuar eğitimi alan Biran Damla Yılmaz, kameralar karşısına ilk olarak 2014 yılında yayınlanan Yasak dizisinde canlandırdığı Esma karakteri ile çıkmıştır. Yılmaz, Beyaz Yalan, Çılgın Dersane: Ada, Kırgın Çiçekler ve Mucize 2 Aşk gibi yapımlarda rol adı. Biran Damla Yılmaz, 1,61 metre boyunda, 54 kilo ve Yengeç burcu.

DOĞUŞ ÖZDEMİROĞLU KİMDİR?

Oyuncu Biran Damla Yılmaz ile aşk yaşayan Doğuş Özdemiroğlu (17 Nisan 1996), Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka'da forma giyen Türk profesyonel basketbolcudur. 1.91 metre boyundaki oyuncu şutör gard pozisyonunda görev almaktadır.

Snob Magazin / Magazin