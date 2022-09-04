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"Yenge" formunda! Yıldız şarkıcı Halsey, konserinde Türkçe konuştu, ortalık yıkıldı

Magazin Haberleri

Halsey sahne adıyla tanınan ABD'li genç şarkıcı Ashley Nicolette Frangipane, Türkiye'deki ilk konserini verdi. En hit parçalarını seslendiren Halsey, Türkçe konuşunca ortalık yıkıldı.

Love and Power turnesi kapsamında İstanbul'a gelen sevilen şarkıcı Halsey, KüçükÇiftlik Park'ta sahne aldı. Şarkılarıyla Türk hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Halsey bir de sürpriz yaptı.

Güzel şarkıcı şarkısına ara verdiği sırada bir anda Türkçe konuşmaya başladı. "Ne haber? Nasılsınız? Uzun süre bekledim, seni çok özledim" diyen Halsey, sıcak havadan da dert yandı. Ünlü şarkıcı, "Çok sıcak" dediği anda ise alkış koptu.

'Yenge' formunda! Yıldız şarkıcı Halsey, konserinde Türkçe konuştu, ortalık yıkıldı

İstanbul'a davet üzerine değil kendi isteği ile geldiğini dile getiren şarkıcı, konser için önerilen ve en fazla 10 bin kişinin sığabileceği yerler söylendiği ancak bunu kabul etmediğini hatırlattı. Şarkıcı, "Ben hayranlarımı tanıyorum" dedi.

'Yenge' formunda! Yıldız şarkıcı Halsey, konserinde Türkçe konuştu, ortalık yıkıldı

Halsey, Türk asıllı Amerikalı senaryo yazarı Alev Aydın ile tanışmış, çiftin oğulları Ender Ridley dünyaya gelmişti. Öte yandan yıldız şarkıcı sosyal medya hesabından DNA'sında yüzde 11 Türk geni bulunduğunu söylemişti.

'Yenge' formunda! Yıldız şarkıcı Halsey, konserinde Türkçe konuştu, ortalık yıkıldı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

İstanbul Halsey Magazin Haberler

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