Yeliz Yeşilmen'in babası hayatını kaybetti

Yeliz Yeşilmen'in 25 yıldır Parkinson hastalığıyla mücadele eden babası Cemal Yeşilmen hayatını kaybetti. Acı haberi duyuran Yeşilmen "Allah onu cennetine aldı, bu çok acı veriyor" dedi. Cemal Yeşilmen bugün ikindi namazına müteakiben Adana'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in 25 yıldır Parkinson ile mücadele eden ve 1,5 aydır da yoğun bakımda tedavi gören babası Cemal Yeşilmen bugün hayatını kaybetti. Acıyla yıkılan Yeliz Yeşilmen, babasının bugün defnedileceğini söyledi.

"1,5 AYDIR YOĞUN BAKIMDA ACI ÇEKİYORDU"

Uzun süredir ailesinin yanından ayrılmayan ve sık sık babası için dua isteyen Yeliz Yeşilmen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Babasının vefat ettiğini söyleyen Yeşilmen "Biricik Cemomuzu kaybettik. Bir süre yokum. Allah onu cennetine aldı, dualarınızı bekliyoruz. Bu çok acı veriyor bana ama o da 1,5 aydır yoğun bakımda acı çekiyordu. 25 yıllık Parkinson hastası, deprem sonrası evini kaybedince daha kötü oldu" dedi. Cenaze bilgilerini de paylaşan ünlü isim "Babam bugün ikindi namazı ile Adana Kabasakal mezarlığına defnedilecek" ifadelerini kullandı.