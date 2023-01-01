Yelda Başaran... YENİ YILA KRALİÇELER GİBİ GİRMEK İÇİN 12 KRAL ÖNERİ!

Yeni yıla kraliçeler gibi girmek isteyen okuyucuları için bir çekim gerçekleştiren Başaran, Yılbaşı akşamı sofrası için mutlu eden besin gruplarından ruhumuza ve bedenimize iyi gelecek pratik ve ekonomik 12 kral öneri de bulundu.

Uzman Psikolog ve yeme bozuklukları danışmanı Yelda başaran" Oturduğunuz yerde zayıflamak ister misiniz? Kitabıyla uluslararası alanda en iyi sağlıklı yaşam kitabı seçilip dikkatleri üzerine çektikten sonra şimdi de Yelda Başaran'la İyi Yaşam Sanat'ı adında ki gazete köşesinde ki yazılarıyla okuyucularına vermiş olduğu önerilerle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Yeni yıla kraliçeler gibi girmek isteyen okuyucuları için bir çekim gerçekleştiren Başaran, Yılbaşı akşamı sofrası için mutlu eden besin gruplarından ruhumuza ve bedenimize iyi gelecek pratik ve ekonomik 12 kral öneri de bulundu. İşte o öneriler;

1.İşe mutfak alışverişiyle başlayın.

2. Küçük tabakta yemek yiyin.

3. Ruhunuza iyi gelen renkler kullanın.

4.İlk 20 dk. yediklerinize dikkat edin.

5.kokuların gücünden yararlanın

6.çatal bıçak oyunu oynayın.

7.kuruyemiş tuzağına düşmeyin.

8.gönüllü garsonluk yapın

9.yeme hızınıza dikkat edin

10.Diş fırçanızı yanınızda taşıyın .

11.Dans edin.

12: meditasyon yapın.

Yelda Başaran bu önerileri sadece yılbaşı akşamı değil tüm yıl boyu alışkanlık haline getirdiğiniz takdirde hanımlar bütün bir yılı iyi yaşam yolculuğunda kraliçeler beylerde krallar gibi hissederek kendinizi taçlandırabilirsiniz dedi ve tüm okuyucularına 'fit ve mutlu "bir 2023 yılı diledi.