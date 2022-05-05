Yazar Pucca'nın "dışkı" paylaşımı mide bulandırdı! İddiaları çok vahim

Son dönemde Dubaili zengin iş insanlarının, dünyanın dört bir yanından influencerlarla iletişime geçip yüksek miktarlarda para karşılığında üzerlerine dışkıladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

BİR TÜRK FENOMENİ KABUL ETMİŞ

PuCCa adıyla tanınan ünlü sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık, bu konuyla ilgili yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Açıklamalarıyla adeta şoka uğratan PuCCa, bir Türk fenomenin, para karşılığında Dubaili iş insanının ağzına dışkılamasına izin verdiğini iddia etti.

"DİĞER TÜRLÜSÜNÜ DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUM"

Pucca, ınstagram hesabından şunları yazdı: "Şu an büyük bir dedikodu var biliyorsunuz, Dubaili iş adamlarının yeni modası üzerine kaka yapması için dünyanın bütün influencerlarına para ödemek. Vizyona bakınız, bana sormayın Google kullanın. Bizden biri de kabul etmiş. İnşallah kaka yapan kendisidir, diğer türlüsünü düşünmek bile istemiyorum."

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

PuCCa'nın bu iddiası sosyal medyada olay oldu. Bu fenomenin kim olduğu merak konusu oldu. İddası olay olan PuCCa, paylaşımını sildi.

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