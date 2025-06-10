Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı
Dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Inna, yaz sezonunu Türkiye'de açtı. Havaların ısınmasıyla tatil planlarını hayata geçiren Inna, sosyal medya hesabından bikinili bir videosunu paylaştı ve 'Selam Türkiye' notunu ekledi. Paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Müzik kariyerindeki başarısının yanı sıra güzelliği ve fit vücuduyla da dikkat çeken Inna, Türkiye'yi sık sık ziyaret ediyor ve tatil keyfini burada çıkarıyor.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ünlüler birer birer tatil rotalarını belirlemeye başladı. Bu isimlere son olarak dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Inna da katıldı. Güzelliği ve enerjik sahne performanslarıyla tanınan Inna, bu yılki tatil tercihini Türkiye'den yana kullandı. Sosyal medya hesabından bikinili bir videosunu paylaşan ünlü isim, gönderisine "Selam Türkiye" notunu ekleyerek Türk hayranlarını mest etti.
Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımda Inna'nın fit vücudu ve neşeli halleri dikkat çekti. Daha önce de sık sık Türkiye'de konser veren ve tatil yapan Inna'nın bu paylaşımı, yeni bir yaz sezonunu müjdeledi.