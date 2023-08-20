Yaz Şarkısı... YAZ YALANINI DEVAM ETTİREBİLECEK Mİ?

Okumak için İstanbul'a giden ve orada babasının hayalini gerçekleştirmek için çabalayan genç bir kadın olan Yaz'ın hikayesini anlatan 'Yaz Şarkısı' 20 Ağustos Pazar günü 7. bölümüyle Fox TV'de...

Yaz ve Kemal'in çiftlik evi macerası herkesi etkiler. Murat ve Yaz arasındaki evlilik yalanı da herkes tarafından sorgulanmaya başlar.

Özellikle Neriman ve Emine'nin bu olayın üzerine gitmesi Yaz'ı zor durumda bırakır. Murat yaşadığı kalp kırıklığıyla Yaz'dan uzaklaşmaya çalışırken Yaz yalanı devam ettirmek için tek başına çabalamaya başlar.

Bazı şeyleri gizleyerek Kemal ve Aslı'dan yardım ister. Yeni planını Emine'nin kafasındaki soruları gidermek üzerine kurgularken işler ters gider ve kendisini hayatının en büyük boşluğunda buluverir…