Yaylaya çıkan Aleyna Tilki, eline silah alarak ateş etti

Yoğun bir konser maratonu olan Aleyna Tilki, önceki akşam Artvin'de sahneye çıktı. Konser sonrası Rize'ye giden Tilki, Samistal yaylasına çıkmayı da ihmal etmedi.

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Samistal yaylasında başına yazma bağlayan 22 yaşındaki şarkıcı eline silah alarak ateş açtı. Tilki o anları da3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşarak "Bang bang" notunu yazdı. Genç şarkıcının paylaşımı sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar da ikiye bölündü. Bir kısım Tilki'nin videosunu beğenirken bir kısım da "Bu yaşta bu paylaşımlar ne?" ve "Silahı nasıl eline alabildin?" yorumları yapıldı.

İÇ ÇAMAŞIRLI POZU TEPKİ ÇEKTİ

Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yatak odasında çektiği iç çamaşırlı bir fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede tepki çeken genç şarkıcı, peş peşe paylaşımlar yaparak eleştiriler cevap verdi. Fotoğrafından dolayı gelen yorumlara cevap veren şarkıcı, "Dedelerimiz anneanne babaannelerimiz bize kıymetli şeyler öğretti. Onların ortamında inanın iç çamaşırıyla gezmiyorum. Ama sahte muhafazakarlarla bir iç çamaşır partisi yapmak isterim. Son fotoğrafımı 'muhafazakarlık' adı altında eleştirenler; hiçbiriniz muhafazakar falan değilsiniz" dedi.