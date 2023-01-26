Yayına bağlanan kadının 75 yaşındaki kocasıyla ilgili itirafı sunucuları şaşkına çevirdi

İsmini vermek istemeyen bir kadın izleyici, telefonla bağlandığı canlı yayında 75 yaşındaki kocasının kendisini aldattığını ve cinsel güç artırıcı haplar sipariş ettiğini anlattı. Kadın izleyicinin itirafı sunucu Nur Viral ve Esra Ezmeci'yi şaşkına uğrattı.

Beyaz TV'de Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programında ilginç anlar yaşandı. İlişkiler hakkında verdiği tavsiyelerle tanınan Esra Ezmeci'nin konuk olduğu programa bir kadın telefonla bağlandı.

CİNSEL GÜÇ ARTIRICI HAPLAR ALMIŞ

Kadın, 75 yaşındaki eşinin kendisini aldattığını belirtip eşinin cinsel güç artırıcı hap sipariş ettiğini söyledi. Koronavirüs salgınının çıkmasıyla yataklarını ayırdıklarını söyleyen kadın, bir de eşinin sosyal medya mesajlarını yakaladığını söyledi. Bir süre sonra yatakları birleştirdiklerini söyleyen kadın, "Aramıza yastık koyuyor, sırtını dönüyor" diyerek izleyenleri de şaşırttı.

"GÖZÜMÜN İÇİNE BAKA BAKA KADINLARLA KONUŞUYOR"

İsmini vermek istemeyen kadın, Nur Viral'in "Aldatıyor mu?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Aldatıyor, telefonda yakaladım. Mesaj konuşma... Oraya bakıyor buraya bakıyor, ilaçlarla uğraşıyor. Eşim gözümün içine baka baka kadınlarla konuşuyor."

"TELEFONU EŞİNE VER"

Öte yandan kadın, eşinin telefonunu açtığında bir kadının "Telefonu eşini ver." dediğini de anlattı. Cinsel güç artırıcı haplar konusunda şaşkınlığını gizleyemeyen Viral'in "Başkası sipariş etmiş olabilir mi?" sorusuna ise konuk kadın, "Yaptı kaç kere, biliyorum." cevabını verdi.